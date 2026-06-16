Z tego artykułu dowiesz się: Co sprawiło, że rynkowa wycena SpaceX na krótko przewyższyła kapitalizację takich gigantów jak Microsoft.

Skąd biorą się ogromne rozbieżności w prognozach przychodów firmy Elona Muska na najbliższe lata.

Jak prognozowane wyniki SpaceX mają się do obecnych przychodów największych światowych koncernów.

Jaką rolę w sukcesie spółki odgrywają inwestorzy detaliczni i co może zachwiać ich zaufaniem.

Akcje SpaceX wzrosły we wtorek o około 13 proc., kontynuując spektakularny wzrost po rekordowym IPO w miniony piątek. Wraz z rakietowym wzrostem kursu SpaceX na krótko wyprzedziło Microsoft pod względem kapitalizacji rynkowej, stając się czwartą największą spółką w Stanach Zjednoczonych. Kapitalizacja SpaceX sięgnęła 2,94 bln USD tuż po otwarciu wtorkowej sesji na Wall Street, przekraczając wycenę Microsoftu na poziomie 2,93 bln USD. SpaceX wyprzedziła również Amazon, którego kapitalizacja rynkowa wynosi około 2,66 bln USD.

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Dzień wcześniej akcje SpaceX zyskały 20 proc., a w piątek – w dniu debiutu zdrożały o 19 proc. O ile w ramach oferty sprzedawano je po 135 USD, to na początku wtorkowej sesji ich cena dochodziła do 223 USD.

Jakie wyniki może mieć SpaceX?

„Myślę, że SpaceX może być w stanie osiągnąć około 1 biliona dolarów przychodu do 2030 roku” – napisał Musk na swojej platformie X. Później dodał: „Byłbym zaskoczony, gdyby przychody w 2031 roku nie przekroczyły 1 biliona dolarów”. Droga do tego celu obecnie wydaje się daleka. SpaceX osiągnęła bowiem w 2025 r. przychód wynoszący „zaledwie” 18,7 mld USD. Jej strata netto za zeszły rok wyniosła natomiast 4,9 mld USD.

Tymczasem dwóch głównych doradców transakcji było znacznie bardziej konserwatywnych, co do przyszłych wyników SpaceX. Goldman Sachs oszacował jej przychody na 474 mld USD w 2030 roku, a Morgan Stanley na 330 mld USD. Dla porównania: koncern naftowy ExxonMobil miał w 2025 r. 326 mld USD przychodu, a koncern Apple 451 mld USD. Apple znajdował się pod tym względem na trzecim miejscu wśród spółek giełdowych z całego świata. Wyprzedzały go: Walmart (713 mld USD) i Amazon (prawie 743 mld USD]).

Steve Westly, założyciel i partner zarządzający The Westly Group i zarazem były członek rady dyrektorów Tesli Elona Muska, zauważył w rozmowie z CNBC, że SpaceX przyciągnęła wielu inwestorów detalicznych, ale podkreślił, że musi szybko dostarczać wyniki. – Inwestorzy detaliczni kupili akcje za 100 miliardów USD i trzeba zadać sobie pytanie, czy część z nich nie spanikuje, jeśli SpaceX zawiedzie przez kilka kwartałów, bo te rzeczy nie są łatwe do wykonania – stwierdził Westly.