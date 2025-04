W dzisiejszym odcinku podcastu „Twój Biznes” między innymi:

InPost przejmuje Yodel i grozi Royal Mail

Rafał Brzoska poinformował o przejęciu przez InPost jednej z największych firm kurierskich w Wielkiej Brytanii – Yodel. Polski operator znacząco zbliżył się tym samym do pozycji lidera – Royal Mail. InPost już teraz obsługuje przesyłki na dziewięciu rynkach europejskich i zajmuje trzecie miejsce pod względem wielkości operacyjnej w Europie. Prezes Brzoska zapowiada dalsze przejęcia, choć konkurencja się konsoliduje, a InPost skupia się na umacnianiu pozycji w takich krajach jak Wielka Brytania, Francja czy Hiszpania. Ekspansja na rynek niemiecki nie jest na razie planowana.

Powypadkowe samochody zalewają polskie drogi

Jak wynika z danych Carfax, aż 80 proc. samochodów poruszających się po polskich drogach ma za sobą kolizję lub wypadek. Liczba takich pojazdów wzrosła rok do roku o 6 proc. Szczególnie niepokojące statystyki dotyczą marek premium, takich jak BMW, Audi czy Mercedes. Większość tych aut to pojazdy importowane – średni wiek to 12 lat, co i tak jest poniżej krajowej średniej. Polska plasuje się w europejskim ogonie pod względem jakości floty – za nami znajdują się tylko Grecja, Czechy i Rumunia.