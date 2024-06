Sztuczna inteligencja puka do drzwi polskiego biznesu i finansów. Ile wydają firmy?

Z opinią firmy badawczej zgadzają się uczestnicy Finance Day 3.0, wydarzenia organizowanego po raz trzeci przez firmę NTT DATA. Zdaniem Tomasza Koteckiego, dyrektora zarządzającego pionu transformacji i strategii w UNIQA Polska, kluczową kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, wdrażając i wykorzystując AI, jest jakość danych. Łukasz Jęczmiński, Head of Cloud & Data Center w NTT DATA, zachęca, żeby firmy odpowiedziały sobie na pytanie, w jaki sposób wdrożenie Gen-AI będzie spełniać strategię biznesową danej firmy. Jego zdaniem należy wspomnieć również o wyzwaniu technologicznym. Implementacja modeli generatywnej sztucznej inteligencji wymaga od wszystkich zaangażowanych dużej higieny, rozumianej jako kontrola danych, którymi karmiony jest algorytm. Modele nie mogą żyć przecież własnym życiem. Dużą rolę odegrają tutaj oddelegowani i przeszkoleni w tym celu pracownicy. Zwłaszcza biorący udział w hackathonie. To wydarzenie skierowane do programistów, podczas którego informatycy i inne osoby związane z rozwojem oprogramowania, takie jak projektanci grafiki, twórcy interfejsów i menedżerowie projektów, stają przed zadaniem rozwiązania określonego problemu związanego z projektowaniem.

Hackathon to kuźnia pomysłów

Z doświadczeń Credit Agricole Bank Polska wynika, że organizacja hackathonu to bardzo korzystne dla firm wydarzenie. Tego typu inicjatywa pozwoliła bowiem firmie zrealizować projekt „Modelowania (tudzież) budowania podpowiedzi tekstów do prostego języka”. Była to odpowiedź na feedback klientów dotyczący tego, że w branży widać rosnący poziom skomplikowania w kanałach digital. Pomysł na pierwszy rzut oka nie wydaje się złożony i skomplikowany, ale właśnie taki powinien być zdaniem Katarzyny Tomczyk-Czykier, dyrektor Pionu Innowacji i Cyfryzacji Bankowości Detalicznej. Wtedy ma on o wiele większą szansę na realizację. W polskim oddziale Credit Agricole 2 lub 3 kolejne pomysły są w kolejce do realizacji. Największą korzyścią tego typu inicjatyw jest oszczędność – przede wszystkim czasu. Osoby, które przeglądają komunikaty, mogą się zająć innymi tematami, ponieważ standardy są zaszyte w modelu.

Katarzynie Tomczyk-Czykier wtóruje Paweł Moniewski z AWS. Według niego hackathony rzeczywiście robią furorę, ponieważ angażują do pracy i myślenia wszystkich w organizacji.

Plany inwestycyjne w związku z AI

Hackathony oraz generowanie pomysłów, które są następnie wdrażane to jedno, ale nie należy również zapominać o inwestycjach.