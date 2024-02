23andMe ma mało gotówki, a jej akcje są warte grosze. Prezes prosi o kolejną szansę

Czytaj więcej Technologie Przełomowy test na nowotwory. Wyjątkowo wcześnie zdradza je pewne białko Nowe badanie krwi wykryje śmiertelne nowotwory na długo przed pojawieniem się jakichkolwiek objawów. Naukowcy wykorzystali superczułą technologię, by wykrywać białko, które wytwarzają komórki nowotworowe.

Problemy zaczęły się, gdy firma znalazła się w ogniu krytyki z powodu naruszeń bezpieczeństwa, które dotknęły 6,9 miliona użytkowników.

23andMe skupi się obecnie na opracowywaniu leków

Wojcicki twierdzi, że ona i 23andMe skupiają się obecnie na opracowywaniu leków, ale jest to kosztowne i ryzykowne przedsięwzięcie, które może zająć dziesięciolecia, zanim się opłaci. Bardziej bezpośrednie zmartwienie: firma nie osiągnęła jeszcze zysku, a 23andMe może zabraknąć pieniędzy już w przyszłym roku. Wojcicki twierdzi, że problem ma więcej wspólnego z pogorszeniem koniunktury w sektorze biotechnologicznym niż z problemami wewnętrznymi.

23andMe jest na dobrej drodze – zapewnia Wojcicki. „Wizja i kierunek, w którym zmierzamy, są solidne, ale droga do osiągnięcia tego jest bardziej burzliwa” - dodała. Wojcicki jest pewna, że sekwencjonowanie genetyczne odmieni opiekę zdrowotną i odkrywanie leków, a 23andMe będzie w stanie w pełni to wykorzystać. Jednak odkrywanie leku to bardzo długi proces i od opracowania do uzyskania leku zatwierdzonego przez FDA może upłynąć średnio od 10 do 15 lat. Pytanie, czy inwestorzy będą chcieli tak długo czekać.