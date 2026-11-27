Od trzech kwartałów raporty Upply, Ti oraz Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (ang. IRU) wskazują na rosnące ceny frachtów. W trzecim kwartale stawki kontraktowe osiągnęły poziom 148,9 pkt, co oznacza niewielki wzrost – o 0,8 pkt w ujęciu kwartalnym oraz o 14,6 pkt w ujęciu rocznym. Podobnie kształtowały się stawki na rynku spot – wzrosły o 0,8 pkt kwartał do kwartału, osiągając 147,6 pkt. To wynik o 12,9 pkt wyższy niż rok wcześniej.

Reklama Reklama

Wzrost kosztów operacyjnych wynikał niemal w całości z rosnących cen paliwa. Wskaźnik kosztów transportu długodystansowego, opracowywany przez francuski Krajowy Komitet ds. Transportu Drogowego (CNR), wzrósł we wrześniu 2026 r. o 13,2 proc. w ujęciu rocznym. Jednak po wyłączeniu kosztów oleju napędowego wzrost wyniósł zaledwie 1,3 proc. Średnia cena oleju napędowego w UE osiągnęła 27 września rekordowy poziom 2,27 euro za litr, podczas gdy wielkość przewozów drogowych między głównymi gospodarkami UE spadła o 4,5 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Nagłe wzrosty kosztów doprowadziły wielu przewoźników do utraty płynności finansowej. Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych obliczyło na podstawie danych Biura Transportu Międzynarodowego, że w latach 2024–2026 z branży wycofało się 11,7 tys. firm, czyli jedna czwarta podmiotów zarejestrowanych na koniec 2023 r. Liczba wypisów, czyli ciężarówek, pozostała przy tym na tym samym poziomie, przekraczając 300 tys. W tym samym okresie działalność rozpoczęło ponad 9 tys. firm.

Dobre kwartały

Duże spedycje oceniają bieżącą sytuację branży jako coraz trudniejszą.

– Nie widzimy ożywienia na rynku, wręcz odczuwamy lekką stagnację w popycie. Jeśli chodzi o dostępność aut, to nie ma ich tak wiele na rynku, ale też nie ma dużego problemu ze znalezieniem pustej ciężarówki. Widać to również po wskaźnikach w Trimble, które pokazują, że dostępność aut rośnie od lipca – wskazuje Angel Kalinov, dyrektor spedycji Girteki.

Wcześniejsze miesiące były jednak pomyślne dla branży transportu drogowego.

– Widać sygnały dające nadzieję na poprawę koniunktury, ale to raczej stopniowe ożywienie niż wyraźne przyspieszenie europejskiego przemysłu. Trwałego impulsu szukałbym w inwestycjach zwiększających produktywność oraz w poprawie warunków prowadzenia działalności w Europie, zwłaszcza przewidywalności kosztów energii i otoczenia regulacyjnego – podkreśla Wojciech Szafran, dyrektor generalny Raben Logistics Polska.

Poprawę koniunktury dostrzegają również firmy średniej wielkości.

– Nasze tegoroczne obroty zwiększyły się o prawie 30 proc., pomimo słabych sygnałów z gospodarki niemieckiej. Marnie wypada motoryzacja, która zmniejsza liczbę zleceń. Jednak konsumpcja nie spada, pomimo niepokojących sygnałów z gospodarki. Gdybyśmy mieli więcej kierowców, nasze obroty byłyby może nawet o jedną trzecią większe – przypuszcza Konrad Gałan, prezes Galan Logistics.

Na niepewną trwałość ożywienia zwraca uwagę także Arkadiusz Glinka, chief growth officer w firmie sennder.

– Jest więcej zleceń, ale ten wzrost jest pochodną pojawienia się chwilowych projektów dotyczących dóbr szybkozbywalnych, związanych z początkiem świątecznego szczytu, a nie rosnących kontraktów. Te impulsy nie przekładają się na strukturalny wzrost rynku – przekonuje Glinka.

Taborowe inwestycje

Rosnące od kilku miesięcy stawki i chwilowe braki wolnych samochodów zachęciły przewoźników do zakupu samochodów i naczep. Po dziesięciu miesiącach rejestracje sięgnęły 16 624 nowych naczep, co oznacza wzrost o 11,1 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

W październiku 2026 r. zarejestrowano 3707 samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, o 6,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego zaznacza, że jest to najlepszy rezultat w historii notowań i jeden z najlepszych wyników spośród pozostałych miesięcy roku.

Od początku 2026 r. zarejestrowano 29 901 samochodów ciężarowych o dmc powyżej 3,5 tony. Rynek był o 20 proc. większy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

– Popyt bardzo wzrósł, ale widzę, że coraz częściej klientami są duzi przewoźnicy. Mniejsze firmy rzadziej kupują tabor – zauważa Marcin Majak, dyrektor handlowy Renault Trucks Polska.

Branża tłumaczy zmiany warunkami rynkowymi.

– Tabor kupują i wymieniają głównie duże firmy, małe nie mogą odnaleźć się w obecnej sytuacji. Dużo obostrzeń, szalejące ceny paliw i coraz wyższe opłaty drogowe zniechęcają mikroprzedsiębiorców do działalności. Wpływ na stan branży ma także brak kierowców. Przedsiębiorcy mają duży problem z legalizacją ich pobytu – niepokoi się Łukasz Zawadzki, dyrektor operacyjny SIS Trans Hayway Group.

Brak gotówki w kasie

Branża TSL odnotowała w listopadzie największą poprawę koniunktury spośród wszystkich sektorów badanych przez Polski Instytut Ekonomiczny. Miesięczny Indeks Koniunktury dla TSL wzrósł o 20,1 pkt mies./mies., osiągając poziom 111,2 pkt. To najwyższy wynik branży w 2026 r., a jednocześnie wzrost o 13,7 pkt w porównaniu z listopadem ub.r. Poprawę widać również w danych dotyczących sprzedaży – zaledwie 17 proc. firm TSL deklaruje jej spadek, co jest najniższym odsetkiem spośród wszystkich analizowanych branż.

Mimo to 70 proc. firm TSL wskazuje niepewność sytuacji gospodarczej jako istotną barierę, a 52 proc. zmaga się z zatorami płatniczymi. Dane Indeksu Płatności Malcom Finance pokazują, że w II kwartale rzeczywisty czas oczekiwania na pieniądze skrócił się jedynie z 63 do 57 dni.

Podczas niedawnego Forum Transportu Drogowego przedsiębiorcy zaapelowali do Ministerstwa Infrastruktury o regulacje prawne pozwalające skrócić terminy płatności, które wynoszą nawet 60–90 dni. Branża po raz kolejny postuluje wprowadzenie ustawowego terminu 30 dni.

– Przewoźnik nie może przez wiele tygodni finansować działalności pośredników. Potrzebuje środków na paliwo, wynagrodzenia kierowców i realizację następnych zleceń – wskazał Jan Buczek, prezes ZMPD.

Również IRU postuluje wprowadzenie na poziomie unijnym maksymalnego, 30-dniowego terminu płatności za usługi transportu drogowego.

KOMENTARZ PARTNERA

Paweł Szarkowski prezes BIG InfoMonitor

Towary jadą, przelewy stoją. Branża TSL w pułapce zatorów płatniczych

Wystawienie faktury nie zawsze oznacza, że pieniądze wpłyną na czas. Firmy mierzą się z rosnącymi kosztami pracy, energii i finansowania oraz coraz większymi wymaganiami klientów.

Gdy odbiorcy nie płacą w terminie, przedsiębiorcy stają przed trudnymi wyborami: uregulować zobowiązania wobec dostawcy czy wypłacić wynagrodzenia? Zapłacić za towar czy zabezpieczyć inne potrzeby bieżącej działalności? W takich sytuacjach część firm nie tyle świadomie unika płatności, ile próbuje zyskać czas.

Sektor TSL jest szczególnie narażony na problemy z płynnością finansową. Dane z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i informacje o opóźnieniach w spłacie kredytów z bazy BIK pokazują, że na koniec września zaległości płatnicze firm transportowych, spedycyjnych i logistycznych zbliżyły się do 3,4 mld zł. To o 106,4 mln zł więcej niż rok wcześniej i aż o 1,2 mld zł więcej niż sześć lat temu. To sygnał, że mimo rozwoju rynku i rosnącego znaczenia usług logistycznych problem nieterminowych rozliczeń wciąż pozostaje jednym z najpoważniejszych wyzwań dla branży.

Największa część zaległości – 2,5 mld zł – przypada na transport drogowy towarów. To segment szczególnie wrażliwy na wzrost kosztów paliwa, wynagrodzeń kierowców, opłat drogowych i finansowania floty. Przy bardzo niskich marżach nawet pojedyncze opóźnienie w płatności może zachwiać płynnością przewoźnika.

Branża TSL ma także najwyższy odsetek dłużników spośród wszystkich sektorów gospodarki. Problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań dotyczą ok. 9 proc. firm, a w transporcie drogowym – ponad 11 proc., czyli niemal co dziewiątej firmy w tym segmencie. Łącznie ponad 39 tys. przedsiębiorstw z sektora TSL nie reguluje na czas zobowiązań wobec banków lub kontrahentów, a liczba takich podmiotów rośnie. Średnio na jedną firmę z sektora TSL przypadają trzy zaległe zobowiązania.

Firmy TSL są jednocześnie ofiarami i uczestnikami zatorów płatniczych. Aż 76 proc. z nich deklaruje, że ma klientów, którzy opóźniają zapłatę za faktury. Brak wpływów sprawia, że przedsiębiorstwa same opóźniają regulowanie swoich zobowiązań – tak powstaje efekt domina. Opóźnione płatności negatywnie wpływają na działalność 88 proc. przedstawicieli branży, a ponad jedna trzecia ocenia ten wpływ jako bardzo poważny. Zatory ograniczają możliwości inwestowania w nowoczesny tabor, technologie i rozwój, a także zwiększają koszty finansowania bieżącej działalności.

Jak ograniczać to ryzyko? Firmy zlecające usługi transportowe i logistyczne powinny traktować terminową zapłatę jako jeden z warunków stabilności całego łańcucha dostaw. Ważne są też weryfikacja wiarygodności finansowej partnera przed zawarciem umowy, monitorowanie jego sytuacji płatniczej w trakcie współpracy oraz jasne określenie warunków rozliczeń i konsekwencji opóźnień. Zleceniodawcy powinni unikać nadmiernego wydłużania terminów płatności, co jest szczególnie uciążliwe dla firm transportowych, oraz budować długoterminowe relacje oparte na przewidywalnych i przejrzystych rozliczeniach.

Przedsiębiorstwa transportowe również powinny aktywnie zarządzać ryzykiem płatniczym, ponieważ w obecnych warunkach sama jakość świadczonych usług nie gwarantuje bezpieczeństwa finansowego. Kluczowe znaczenie ma regularne sprawdzanie nowych i obecnych kontrahentów, monitorowanie płatności już od pierwszego dnia po upływie terminu faktury i wdrażanie automatycznych przypomnień o płatnościach. Istotne jest też tworzenie rezerw finansowych zabezpieczających bieżącą działalność oraz dywersyfikacja portfela klientów, aby ograniczyć uzależnienie od jednego dużego kontrahenta.

Rosnące zadłużenie sektora TSL pokazuje, że o konkurencyjności decydują nie tylko liczba zleceń i wielkość floty, lecz także skuteczne zarządzanie należnościami. Regularne monitorowanie kontrahentów i szybka reakcja na opóźnienia zwiększają szanse na utrzymanie płynności i rozwój nawet w trudnych warunkach rynkowych. W tej branży termin płatności powinien być równie ważny jak termin dostawy.