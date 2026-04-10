495 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności kwalifikujących się do objęcia wsparciem o charakterze bezzwrotnym oraz w ramach których wsparcie zwrotne przyznawane w formie pożyczki może podlegać umorzeniu

494 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 marca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów

493 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 marca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

492 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw

491 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta i gminy Koźmin Wielkopolski w województwie wielkopolskim

490 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania karnego

489 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2026 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej

488 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 kwietnia 2026 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały

487 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2026 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej