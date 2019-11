Ścieki płyną do oczyszczalni "Czajka" naprawionym kolektorem

Pod koniec sierpnia doszło do awarii kolektorów przesyłających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka". Po awarii nieoczyszczone ścieki trafiały do Wisły w tempie ok. 3 tys. litrów na sekundę. Z inicjatywy rządu powstał ułożony na moście pontonowym rurociąg tymczasowy, transportujący ścieki do oczyszczalni.

Od soboty nieczystości już nim nie płyną, ponieważ zakończyło się przekierowanie ścieków do naprawionego kolektora głównego. W operacji tej brało udział pięćdziesiąt osób. Jak podały Wody Polskie, z komory rozprężnej usunięto 40 metrów stalowej rury, cztery kołnierze i sześć kolan. Łączna waga elementów instalacji awaryjnego systemu znajdującego się w zrzutni wynosiła ponad 21 ton.

Z uwagi na konieczność wywietrzenia instalacji z powstających przy tłoczeniu ścieków gazów, metanu i siarkowodoru, prace prowadzono etapami.