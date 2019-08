Lampedusa: migranci z Open Arms wysiedli na ląd

Prokurator, po wizycie na pokładzie statku i zapoznaniu się z fatalnymi warunkami tam panującymi, nakazał natychmiastową ewakuację migrantów.

Należący do hiszpańskiej organizacji pozarządowej statek 19 dni temu przyjął ponad 150 migrantów u wybrzeży Libii. Wcześniej ewakuowano nieletnich i osoby wymagające pilnej interwencji lekarza.



Statek zakotwiczył w odległości 800 metrów od wybrzeży Lampedusy. Włoski minister spraw wewnętrznych Matteo Salvini nie zezwolił jednostce na wejście do portu. Rząd Hiszpanii wczoraj zobowiązał się do przyjęcia migrantów. W tym celu podjęto decyzję o wysłaniu w kierunku Włoch okrętu marynarki wojennej. Na przyjęcie we włoskim porcie od kilku dni czeka norweski statek z blisko 350 migrantami na pokładzie.