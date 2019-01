Co satyrycy myślą o empatii

Początek 2019 roku w Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego upływa pod znakiem legnickiego Satyrykonu. Prace uczestników tego mającego duże tradycje konkursu organizowanego w Legnicy obejrzeć można także w stolicy.

Satyrykon to jeden z najważniejszych na świecie konkursów na rysunek satyryczny. Co roku biorą w nim udział zarówno młodzi, jak i starsi twórcy, profesjonaliści oraz amatorzy z różnych stron świata. Na tegoroczną, 41. już edycję zgłosiło się 584 artystów z 54 krajów. Na wystawę zakwalifikowano 174 prace 116 twórców.

Ekspozycję w Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego tworzą najciekawsze interpretacje i przedstawienia motywu przewodniego konkursu, którym w tym roku była „Empatia”. Artyści starali się zdefiniować to pojęcie. Jedni ukazali przejawy empatii, inni ich brak. Zwrócili także uwagę na to, jak wygląda ona w różnych zachowaniach człowieka. Twórcy jednocześnie podkreślili w swoich pracach, jak dla społeczeństwa istotna jest to kwestia.

Niezwykle ważną częścią wystawy są również prace poruszające aktualne zagadnienia, reprezentujące stałą kategorię konkursową „Satyra i żart”. W muzeum można zaś zobaczyć mogą dzieła wykonane różnymi technikami, w tym między innymi rysunki satyryczne, grafiki oraz plakaty.

Satyrykon jest konkursem otwartym dla rysowników, grafików, malarzy, rzeźbiarzy, plakacistów oraz fotografików. Organizuje go Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego wspólnie z Fundacją Kulturalno-Społeczną Satyrykon. Pomysł postał w roku w 1977, a jego inicjatorami byli legniczanin Andrzej Tomiałojć i wrocławianin Robert Szecówka. Początkowo Satyrykon miał charakter lokalny i był wystawą rysunków środowiska wrocławskiego, ale już w roku 1978 roku przekształcił się w ogólnopolską, konkursową wystawę rysunku satyrycznego.

Legnica była pierwszym i przez wiele lat jedynym miejscem spotkań twórców polskiej satyry, a sam Satyrykon skutecznie przyczyniał się do popularyzacji tej sztuki w Polsce. Co roku zaś na ten konkurs wpływają tysiące prac kilkuset autorów z kilkudziesięciu krajów świata.

Wśród uczestników tegorocznej wystawy znaleźli się między innymi: Doru Axinte (Rumunia), Marco de Angelis (Włochy), Tomasz Broda (Polska), Jerzy Głuszek (Polska), Nika Jaworowska-Duchlińska (Polska), Ryszard Kaja (Polska), Robert Kempisty (Polska), Jarosław Korczak (Polska), Jiři Koštýř (Czechy), Andrei Popov (Rosja) oraz Zbigniew Woźniak (Polska) – laureat tegorocznej Grand Prix Satyrykonu.

Wystawę oglądać można do 24 lutego w Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie.