Najbardziej samotny słoń świata dostanie nowe życie

Organizacja walcząca o prawa zwierząt Four Paws, uzyskała wreszcie zgodę na wywiezienie z zoo w Islamabadzie Kaavana, nazywanego najbardziej samotnym słoniem świata.

W maju tego roku pakistański Sąd Najwyższy nakazał zamknięcie ogrodu zoologicznego w Islamabadzie, ze względu na fatalne warunki życia zwierząt.

Kaavan żył tam przez 35 ostatnich lat. Ostatnie 8 - samotnie, bo w 2012 roku umarł jego towarzysz z wybiegu.

Słoń cierpi na nadwagę, choć wykazuje oznaki niedożywienia, ze względu na nieodpowiednie podłoże małej zagrody ma zdeformowane i popękane stopy, a samotność wywarła silny wpływ na jego psychikę.

U Kaavana rozwinęły się zachowania stereotypowe, które można porównać do choroby sierocej - słoń godzinami kiwa głową w przód i wpływ. Najprawdopodobniej dzieje się tak z powodu niewystarczającej ilości pobudzających bodźców.

W związku z likwidacją ogrodu jego dyrekcja poprosiła o pomoc w przenosinach słonia organizację Four Paws.

Specjaliści z Four Paws, weterynarze i eksperci od dzikich zwierząt przeprowadzili dokładne badania słonia i ustalili, że Kaavan może opuścić zoo. Najprawdopodobniej trafi do Kambodży, gdzie nie tylko będzie miał lepsze warunki do życia, ale także towarzystwo innych słoni.

Rzecznik Four Paws, Martin Bauer, z żalem poinformował, że pomocy i życia w lepszych warunkach nie doczekały dwa lwy z ogrodu w Islamabadzie. próbowano je przenieść pod koniec lipca, ale zginęły, gdy miejscowi opiekunowie podpalili ogrodzenie, by zapędzić lwy do skrzyń transportowych. .