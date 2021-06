Róża „Królowa Warszawy” wizytówką Ogrodów Zamku Królewskiego

Wystawa dzieli się na dziewięć stref tematycznych, Najważniejsza z nich to strefa „Królowej Warszawy". O tej nowej odmianie róży wyhodowanej specjalnie dla Zamku Królewskiego kuratorka inż. Monika Drąg mówi: „Królowa Warszawy jest wyjątkowa sama w sobie. Dołącza do królewskiej kolekcji roślin obok tulipana nazwanego w 2019 roku „Sercem Warszawy”.

„Królowa Warszawy" wyhodował Łukasz Rojewski. Jest różą rabatową, ale świetnie nadaje się też do kompozycji kwiatowych. Zachwyca pięknym delikatnym porcelanowo magnoliowym kolorem.

Na wystawie podziwiać można także niezwykłe kompozycje kwiatowe, przypominające bukiety z obrazów dawnych mistrzów. „Muzeum natury” z żywymi obrazami kwiatowymi inspirowanymi malarstwem stworzył zespół florystów pod kierunkiem mistrzyni florystyki Marioli Miklaszewskiej.

Piękne kwiaty i rośliny zdobią także inne części prezentacji : „Moc bioróżnorondności” z naturalistycznymi aranżacjami nawiązującymi do łąk i dzikich zbiorowisk; „Siłę ziół” – strefę inspirowaną klasztornymi wirydarzami; „Róż-norodność – bogaty i różnorodny świat róż” z krzewami rabatowymi, angielskimi i miejskimi oraz kompozycjami mistrzyń florystyki Małgorzaty Szwagiel i Beaty Bychowskiej; „Cztery pory roku w Ogrodach” z rzeźbiarską i florystyczną symboliką; „Florystyczne arcydzieła” – kompozycje o różnorodnej stylistyce, aranżowane pod kierunkiem mistrza florystyki Macieja Krzusa. „oraz „Zielona strona miasta”, pokazująca miasto pełne zieleni.

Wystawa czynna w godz. 10-20. Towarzyszą jej m.in. wykłady i pokazy florystyczne, kiermasz roślin, występ Grupy La Dance i Kino Letnie.