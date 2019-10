Uciekali reżimowi. Znaleźli śmierć

Ofiar żelaznej kurtyny szukają Polacy oraz śledczy z Niemiec i Czech. Kilka tygodni temu rozpoczął prace zespół prokuratorów z Czech i Niemiec, którzy badają okoliczności śmierci na dawnej granicy czechosłowacko-niemieckiej. Wśród ofiar są m.in. Polacy. Przypomnijmy, że w 2014 r. w „Rzeczpospolitej" opisaliśmy historię Zygfryda Kapeli, który w 1972 roku został postrzelony przez funkcjonariuszy komunistycznej NRD w trakcie próby przekroczenia granicy z RFN, a następnie trafił do więzienia niemieckiej bezpieki Stasi koło Lipska.

Z naszych informacji wynika jednak, że do zespołu tego nie wejdą polscy śledczy. Na finiszu jest już bowiem postępowanie prowadzone przez prokuratora IPN z Krakowa, który bada okoliczności śmierci polskich obywateli na dawnej granicy Czechosłowacji i Austrii.

– Ich nazwiska zostały ustalone, prokurator dotarł do bliskich pokrzywdzonych i przesłuchał ich – mówi nam prokurator Janicki.

We współpracy z przedstawicielami Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia, która zajmuje się popularyzowaniem wiedzy o systemach totalitarnych i upamiętnianiem ofiar zbrodniczych reżimów, ustalone zostały miejsca pochówku sześciu polskich ofiar porażenia prądem. Ich groby są m.in. w Bratysławie.

– Niestety brak jest pełnej dokumentacji, w oparciu o którą można byłoby ustalić miejsca pochówków pozostałych ofiar. Pewne jest to, że ich ciała zostały skremowane – dodaje prokurator Janicki.

Platforma opublikowała wtedy nazwiska i zdjęcia siedmiu Polaków, którzy zginęli na granicy. Są to: Jan Romańczyk (zginał w 1961 r.), Jan Pletka (1961 r.), Tadeusz Bernard (1962 r.), Bolesław Lipski (1963 r.), Józef Holota (1964 r.), Franciszek Majcherek (1964 r.), Edward Bil (1964 r.).

Z danych IPN wynika, że zapora elektryczna działała między wrześniem 1952 r. a sierpniem 1965 r. W tym czasie w sumie śmierć poniosło na niej co najmniej 428 osób, w tym 31 Polaków. Do tragedii dochodziło m.in. w okolicach czeskiego Mikulova.

Platforma Europejskiej Pamięci i Sumienia we współpracy z Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu planuje sporządzenie bazy danych ofiar zabójstw na tzw. elektrycznej granicy. Znajdą się w niej dane zabitych i rannych lub w różny sposób represjonowanych przez władze komunistyczne – złapani trafiali bowiem do więzień.