Dostęp do treści RP.PL za 19 zł miesięcznie!
Bądź na bieżąco z najważniejszymi informacjami z kraju i ze świata. Czytaj treści od Rzeczpospolitej — najbardziej opiniotwórczego źródła.
Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Jest niebezpieczeństwo uwikłania członków Komisji Opiniującej do spraw Zabezpieczenia Socjalnego Osób Wykonujących Zawód Artystyczny w układy środowiskowe czy też pokusy wyznaczania przez nich, jaki rodzaj twórczości ma być przez państwo popierany
Rządowy projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny stał się dla Piotra Zaremby okazją do postawienia zapytania o relacje artyści–rządzący, ale też szerzej, do krytyki współczesnej kultury („Każda władza lubi mieć swoich artystów”, „Plus Minus”, 5-6 czerwca 2026). Jednak ten projekt jest zbyt ważny, by traktować go jedynie jako pretekst. Nie tylko dlatego, że dotyczy grupy społecznej istotnej dla wspólnoty. Dyskusja o ustawie i sposób jej prowadzenia wiele mówi o stosunku do państwa, o modelu relacji społecznych, wreszcie o kształcie dzisiejszego życia politycznego i medialnego.
Bądź na bieżąco z najważniejszymi informacjami z kraju i ze świata. Czytaj treści od Rzeczpospolitej — najbardziej opiniotwórczego źródła.
Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas