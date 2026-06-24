Rzeczpospolita

Plus Minus
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Piotr Kosiewski: Artyści czy klienci władzy

Piotr Zaremba pisze, że jako minister kultury za rządów PiS Piotr Gliński załatwił artystom m.in. korzyści podatkowe, a oni „to brali, ale nie kwitowali”. Nasuwa się pytanie: czy obywatelki i obywatele mają być wdzięczni rządzącym za to, że ci przygotowują dobre rozwiązania?

Publikacja: 24.06.2026 08:00

Jest niebezpieczeństwo uwikłania członków Komisji Opiniującej do spraw Zabezpieczenia Socjalnego Osó

Jest niebezpieczeństwo uwikłania członków Komisji Opiniującej do spraw Zabezpieczenia Socjalnego Osób Wykonujących Zawód Artystyczny w układy środowiskowe czy też pokusy wyznaczania przez nich, jaki rodzaj twórczości ma być przez państwo popierany

Foto: kateej/AdobeStock

Piotr Kosiewski

Rządowy projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny stał się dla Piotra Zaremby okazją do postawienia zapytania o relacje artyści–rządzący, ale też szerzej, do krytyki współczesnej kultury („Każda władza lubi mieć swoich artystów”, „Plus Minus”, 5-6 czerwca 2026). Jednak ten projekt jest zbyt ważny, by traktować go jedynie jako pretekst. Nie tylko dlatego, że dotyczy grupy społecznej istotnej dla wspólnoty. Dyskusja o ustawie i sposób jej prowadzenia wiele mówi o stosunku do państwa, o modelu relacji społecznych, wreszcie o kształcie dzisiejszego życia politycznego i medialnego.

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