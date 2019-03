„Subatomic: An Atom Building Game”. Karciana tablica Mendelejewa

Autorom „Subatomic: An Atom Building Game”, wśród których jest polski ilustrator Tomasz Bogusz, udała się jedna ważna rzecz: stworzyli grę o stosunkowo prostych zasadach, z którą poradzą sobie zarówno dziesięcioletnie dzieci, jak i osoby, które za chemią nie przepadają.

Równo 150 lat temu rosyjski chemik Dmitrij Mendelejew opublikował pierwszą wersję swojego układu okresowego, w którym umieścił ponad 90 znanych ówcześnie pierwiastków. W porządkowaniu ich według mas atomowych nie był pierwszy – wcześniej dokonał tego chociażby niemiecki badacz Johann Wolfgang Döbereiner. Przełomowym pomysłem Mendelejewa było jednak zostawienie pustych miejsc tam, gdzie występowały duże różnice pomiędzy masami, i umożliwienie tym samym przewidywania właściwości nieodkrytych jeszcze pierwiastków.

Tak zwaną tablicę Mendelejewa chemicy cenią sobie do dziś, a uczniowie i studenci szczerze jej nienawidzą. Z pomocą w opanowaniu jej pospieszył niedawno John Coveyou, którego gra karciana „Subatomic: An Atom Building Game" pozwala budować protony, neutrony i elektrony z fotonów oraz górnych i dolnych kwarków. Następnie gracz łączy je w atomy lub wykorzystuje do zakupu kart wzmacniających jego talię, gwarantujących tym samym uzyskanie przewagi...