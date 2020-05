Manfred Weber: Uratujmy wakacje w Europie

Musimy zrobić wszystko co w naszej mocy, aby uratować miejsca pracy. Zwłaszcza w branży turystycznej i podróżniczej, która generuje około 10 proc. PKB Europy i zatrudnia prawie 23 mln ludzi. W większości są to firmy rodzinne i małe przedsiębiorstwa w krajach lub regionach w dużej mierze zależnych od turystyki. Unia Europejska powinna zrobić wszystko co w jej mocy, żeby chronić tych przedsiębiorców, przedstawiając całościową strategię wyjścia z pandemii dla branży turystycznej w Europie.