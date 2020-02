Rządzie, nie tędy droga, by poprawić sytuację

Obecna faza mieszkaniowego boomu w Polsce trwa od ponad siedmiu lat. Między 2013 a 2017 r. sprzedaż lokali w sześciu głównych aglomeracjach rosła w tempie prawie 18 proc. rocznie, a mimo to od 2013 r. do połowy 2017 r. średnie ceny ofertowe lokali wzrosły o zaledwie 6,5 proc. Za to od połowy 2017 r. do końca 2019 r. ceny poszły w górę o aż 29 proc., sprzedaż mieszkań natomiast skurczyła się o 11 proc. w 2018 r. i ustabilizowała się w 2019 r. W połowie 2017 r. doszło do kumulacji robót w niemal wszystkich częściach budownictwa – to przełożyło się na skokowy wzrost cen wykonawstwa. Deweloperzy przerzucili te koszty wprost na klientów, stąd skokowy wzrost cen mieszkań. Z kolei spadek sprzedaży to bardziej skutek kłopotów z wprowadzaniem nowych projektów do oferty, a nie odstraszających cen.