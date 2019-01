Rosyjski rząd dopłaci do przelotów

Krajowe loty w Rosji wykonywane przez rosyjskich przewoźników nadal będą dotowane w 2019 roku. Rosyjski rząd przeznaczył na to równowartość 58,6 mln dolarów.

O te pieniądze ubiegało 10 rosyjskich przewoźników: Aerofłot, Ural Airlines, Arosa, S7, Azimuth Airlines, Yakutia, NordStar, Nordavia, Utair, IrAero. Kwota dopłat przeznaczona na ten rok jest minimalnie mniejsza, a rozdziałem środków zajmuje się rosyjski Urząd Lotnictwa Cywilnego, czyli Rosawiacja. Tyle, że w 2018 władze dofinansowały loty krajowe dodatkowo jeszcze we wrześniu kwotą 8 mln dol.

Poniżej dalsza część artykułu

Najwięcej pieniędzy, bo 75 proc. puli zostanie dopłaconych do lotów z Moskwy i Sankt Petersburga na rosyjski Daleki Wschód, 15 proc. na loty na Krym i 10 proc. na loty do Kaliningradu. Tańsze bilety będą mogli kupić Rosjanie w wieku do 22 lat, kobiety, które skończyły 55 lat i mężczyźni po 60 roku życia, raz osoby niepełnosprawne, których żadne ograniczenia wiekowe nie dotyczą. Dla nich podróż na trasie np. Moskwa – Władywostok— Moskwa, to wydatek o równowartości 664 złotych.

Dla porównania promocyjne cena podróży Aerofłotem na tej samej trasie to ok. 1200 złotych pod warunkiem, że za bilet zapłacono kartą Visa, bądź American Express. Dodatkowe ograniczenie jest takie, że z promocji można skorzystać tylko raz w miesiącu, a podróżny nie ma prawa do nadawanego bagażu, może lecieć tylko z podręczną torbą. Bilet bez promocji, to wydatek przynajmniej dwukrotnie większy.

W 2018 roku — jak pisze Russian Insider — z promocyjnych taryf skorzystało 552 tys. Rosjan, a liczba subsydiowanych podróży między wschodem a zachodem Rosji zwiększyła się niemal dwukrotnie.

Dotowane podróże mają ograniczenia. Na trasach na Daleki Wschód może latać jedynie 8 z 10 przewoźników uprawnionych do korzystania z dopłat. Pięciu przewoźników ma prawo wykonywania połączeń do Symferopola, a 6 z Moskwy do Kalingradu.

