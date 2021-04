Koronawirus w Polsce. Czy będzie łagodzenie obostrzeń? Prof. Horban odpowiada

- To wszystko zależy od tego czy zachowujemy dystans od siebie, czy nie. Oczywiście, że jest mniejsza wartość masek na świeżym powietrzu jeśli chodzi o ochronę przed zakażeniem. Jeżeli jesteśmy w parku i w promieniu 100 metrów nie ma nikogo, to nikogo nie zakazimy, ale jeśli tuż obok nas pojawiają się osoby, to ryzyko transmisji jest większe, co nie oznacza, że jest duże - mówił prof. Horban pytany o to czy maski noszone pod gołym niebem rzeczywiście chronią przed zakażeniem.

- Jedyne badanie, które się pojawiło w ostatnim tygodniu, które jest istotne epidemiologicznie to to, że na zewnątrz nie dochodzi do istotnej liczby zakażeń. Czyli to noszenie masek na dworze możemy powiedzieć że jest bez sensu - mówił niedawno w RMF FM członek doradzającej premierowi w sprawie koronawirusa Rady Medycznej, prof. Miłosz Parczewski, specjalista chorób zakaźnych.

A czy w maju będzie można znacząco łagodzić obostrzenia? - Maj jest dość długi. Jeśli będzie nam wszystko spadało, a warunki pogodowe będą sprzyjały, to można powoli myśleć o odmrażaniu - mówił prof. Horban.

- Nie wiemy jeszcze co będziemy doradzać premierowi. Wszystko zależy od obserwacji trendów - przyznał epidemiolog pytany o to co Rada Medyczna będzie doradzać ws. obostrzeń premierowi w najbliższym czasie.

- Obostrzenia nakładamy po to, aby ludzie nie umierali w nadmiarze - zaznaczył.