Życzenia premiera. "To była również dla mnie lekcja pokory"

- Nowe mutacje wirusa sprawiają, że epidemia rozwija się jeszcze szybciej, dlatego i my musimy szczepić się w jeszcze większym tempie. Nasze możliwości sięgną nawet 10 mln szczepień każdego miesiąca lub więcej - zadeklarował.

Premier Mateusz Morawiecki wygłosił apel w związku ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi. Szef rządu zaapelował, by najbliższe dni spędzić w gronie najbliższej rodziny.

Premier zaapelował również o to, by zaufać naukowcom i ekspertom. - Zgłaszajmy się na szczepienia. Wszystkie szczepionki stosowane w Polsce są bezpieczne – skontrolowane i zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków oraz polskie służby - powiedział.

- Tylko działając wspólnie odzyskamy to, co ponad rok temu zabrała nam pandemia – bezpieczeństwo, spokój, swobodę. Tylko tak wrócimy do normalności i będziemy mogli myśleć z nadzieją o lepszym jutrze. Jestem pewien, że tak się stanie - kontynuował.

„Życzę wszystkim moim rodakom w kraju i za granicą zdrowych i bezpiecznych Świąt. Nawet po najczarniejszej nocy w końcu przychodzi dzień. I również po pandemii wróci normalność. Wszystko jest w naszych rękach” – zakończył premier.