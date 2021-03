Chiny: Koniec limitów w kinach i na stadionach?

W Pekinie wykonano 10 mln szczepień, przy czym 3 mln osób zaszczepiono dwiema dawkami szczepionki.

Władze Chin zamierzają do końca czerwca zaszczepić 40 proc. z 1,4 mld mieszkańców, co wymagałoby wykonywania ok. 4 mln szczepień dziennie. Obecnie średnia ta wynosi w chinach ok. miliona szczepień dziennie.