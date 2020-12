Szczepionki przeciw koronawirusowi w drodze do Polski

- Dziś bądź jutro dotrze do składnicy, a w nocy z 26 na 27 grudnia trafi do szpitali, tam, gdzie będą wykonywane szczepienia - dodał.

- Tam zostaną podzielone i przekazane firmom farmaceutycznym, z którymi mamy podpisane umowy na logistykę i przewiezione do 72 szpitali węzłowych, w których nastąpi szczepienie 27 grudnia - przekazał pełnomocnik rządu ds. programu szczepień.

Michał Dworczyk poinformował w rozmowie z TVN24, że pierwsza partia szczepionek przeciw koronawirusowi jest już w drodze do Polski. W pierwszej kolejności trafią do jednej ze składnic Agencji Rezerw Materiałowych.

W pierwszej partii znajdzie się 10 tysięcy dawek szczepionki. - Kolejne transporty będą liczyły mniej więcej 300 tysięcy dawek. Mamy zapewnienie od firmy Pfizer, że będą następowały co tydzień w styczniu przez cały styczeń i kolejne miesiące - mówił Dworczyk.

- Wtedy, kiedy rozpoczną się szczepienia we wszystkich szpitalach węzłowych, czyli 509 placówkach, które mają szczepić grupę zero, to wtedy każda partia szczepionek będzie dzielona na dwie części. Jedna będzie wstrzykiwana pacjentowi, a druga zawsze będzie czekała na niego, na drugie szczepienie - dodał.