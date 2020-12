Częściowy koniec edukacji zdalnej możliwy 18 stycznia

Nauka zdalna - kiedy koniec?

Kiedy dzieci będą mogły wrócić do szkół? Wojciech Andrusiewicz oświadczył, że do końca ferii (zaplanowanych przez rząd na okres 4-17 stycznia 2021 r.) "mamy pewność, że dzieci są na nauce zdalnej" i "w tym zakresie nic się nie zmieni".

- Prognozujemy wstępnie, że 18 stycznia, jeżeli sytuacja z zakażeniami będzie wyglądała tak, jak wygląda dzisiaj - nie dość, że wyhamowuje, to delikatnie spada - jeżeli ten trend utrzymamy, to jest plan - podkreślam, to jest na razie plan - żeby od 18 stycznia przynajmniej najniższe klasy szkół podstawowych zaczęły uczestniczyć w standardowych lekcjach, czyli poszły do szkół - oświadczył rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

- To jest plan. jeżeli ferie spędzimy w domach, w sensie w miejscach, w których mieszkamy, w okolicy, nie będziemy wyjeżdżać, to ten plan się ziści. Jeżeli natomiast w ferie zlekceważymy obowiązujące normy sanitarno-epidemiologiczne, to ten plan może się nie ziścić, więc to, czy nasze dzieci pójdą 18 stycznia do szkoły zależy tylko od nas - dodał.