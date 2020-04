Wielka Brytania: Lekarze otrzymali wytyczne co do tego kogo ratować

Wytyczne wskazują, że starsi pacjenci, których szanse na przeżycie są niskie, mogą być odłączani od respiratorów, jeśli te są potrzebne pacjentom w lepszym stanie, co do których rokowania są lepsze - wynika z wytycznych.

Wytyczne przygotowano na wypadek, gdyby lekarze w Wielkiej Brytanii - tak jak dzieje się to już w Hiszpanii i we Włoszech - musieli podejmować decyzję co do tego kogo ratować w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem i, co za tym idzie, ciężkich przypadków Covid-19.

"(...) niektórzy pacjenci w najgorszym stanie mogą nie otrzymać pomocy na oddziale intensywnej terapii lub w postaci sztucznego oddychania" - głoszą wytyczne. Jak czytamy to "w sposób nieunikniony doprowadzi do pośredniego dyskryminowania osób starszych i osób cierpiących na choroby przewlekłe", które mogą nie mieć dostępu do terapii ratującej życie.

"W warunkach groźnej pandemii (...) wszyscy lekarze i pracownicy ochrony zdrowia muszą zmienić nastawienie na utylitarny cel sprawiedliwej troski o wszystkich" - czytamy. Wytyczne wskazują przy tym na obowiązek "zachowania szacunku dla wszystkich".

Wytyczne zostały zaktualizowane 1 kwietnia.

W Wielkiej Brytanii zakażenie wirusem wykryto u blisko 30 tys. osób. W wyniku Covid-19 zmarło 2352 osób.