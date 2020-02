Japonia: Premier chce zamknięcia szkół do kwietnia AFP

Premier Japonii Shinzo Abe zapowiedział zwrócenie się do dyrektorów szkół podstawowych i średnich w całym kraju o to, by te od poniedziałku przerwały nauczanie do końca wiosennej przerwy, która zazwyczaj kończy się na początku kwietnia - informuje Kyodo.