Koronawirus już w Szwecji

Postępując zgodnie z rozpowszechnianymi instrukcjami postępowania Szwedka skontaktowała się ze służbami medycznymi.

Została przewieziona do szpitala i poddana badaniom. Służba zdrowia podkreśla, że młoda kobieta zachowała się wzorowo.

Ponieważ od przylotu nie miała kontaktu z innymi osobami, niewielkie jest prawdopodobieństwo, że potwierdzony w jej przypadku wirus przeniósł się na innych.

- Podkreślamy, że pojedyncze przypadki zachorowań w Szwecji i innych krajach to nie to samo, co infekcja rozprzestrzeniająca się w Chinach. Obecnie uważamy, że ryzyko epidemii jest bardzo niskie w oparciu o doświadczenia z innych krajów - powiedziała Karin Tegmark Wisell, szefowa działu Agencji Zdrowia Publicznego ds. mikrobiologii.

Objawy koronawirusa nie są podobne do zwykłego przeziębienia. Należą do nich kaszel, ból głowy, zmęczenie, gorączka, ból i trudności w oddychaniu, a wirus rozprzestrzenia się przede wszystkim drogą kropelkową lub kontakt z zainfekowanymi przedmiotami.