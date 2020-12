Dopiero w 2020 roku zaczął się XXI wiek

– XIX wiek zaczął się w 1789 roku, XX w 1914 roku, tak XXI wiek zaczął się dopiero w tym roku. Pewne zjawiska i tendencje nabrzmiały, by wybuchnąć i stworzyć nową jakość – mówi gość podcastu.



Filozofowie starają się odpowiedzieć na pytanie, jak będzie wyglądał świat po pandemii. Slavoj Žižek w swojej ostatniej książce pisze, iż „świat zmierza w kierunku komunizmu”. – Pewne jaskółki tego stanu rzeczy można już dostrzec. Z jednej strony to, czego możemy się spodziewać, to bardzo gwałtowne osłabienie klasy średniej, która zawsze była środkiem ciężkości i kotwicą liberalnej demokracji. Jeśli nie zniknie, to na pewno będzie bardzo osłabiona. To już widać – mówi Jan Maciejewski.

