Czy Superman może być inspiracją do braterskiej pomocy?

Inspirowanie ludzi obrazami superbohaterów zwiększa prawdopodobieństwo angażowania się ich w zachowania prospołeczne, ale nie ma bezpośredniego wpływu na postrzeganie sensu w życiu.

Superbohaterowie, pochodzący ze stron komiksów, wykazują się niezwykłą odwagą, dokładają wszelkich starań, by pomagać innym i prowadzić sensowne życie. Dla wielu ludzi są inspirującymi przykładami moralnymi. Ale czy ich bohaterskie czyny mobilizują ludzi, by sami podawali pomocną dłoń? Nowy zestaw badań sugeruje, że tak właśnie jest. Raport, opublikowany w magazynie „Frontiers in Psychology” raport, stwierdza, że obrazy superbohaterów zwiększają prospołeczne zachowania.

„Postanowiliśmy zbadać efekt znanych fikcyjnych bohaterów, takich jak Superman czy Spiderman, ponieważ ludzie mogą być bardziej zmotywowani do naśladowania zachowań, w których jest mało realizmu.” - powiedział dr Jeffrey D. Green z Virginia Commonwealth University, który kierował tymi badaniami.

Naukowcy poddali kilkaset osób inspirującemu działaniu zdjęć superbohaterów. Następnie uczestnicy byli proszeni o pomoc w wykonaniu żmudnego zadania i wypełnienie ankiety. Okazało się, że obrazy superbohaterów zwiększały skłonność do udzielania pomocy. Niestety, nie znaleziono żadnego związku między obrazami, a zwiększeniem się sensu życia.

Poniżej dalsza część artykułu

„Eksperymenty podkreślają, że nawet subtelna aktywacja heroicznych zachowań poprzez obrazy superbohaterów, może wpływać zarówno na intencje pomocy, jak i na rzeczywiste zachowania pomocowe." - mówi Green.

Badania wydają się potwierdzać to, co zaobserwowali wolontariusze przebierający się w stroje komiksowych postaci, aby pomagać ludziom, że fajnie jest być superbohaterem.