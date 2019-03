Turystyka też boi się twardego brexitu

Specjaliści uważają, że turystyka międzynarodowa może stracić miliardy euro w najbliższych 5 latach, jeśli W. Brytania wyjdzie z Unii bez umowy.

Na zaledwie trzy tygodnie przed ogłoszonym terminem rozstania obie strony nie uzgodniły dotąd umowy możliwej do zaakceptowania. Uczestnicy dorocznych targów turystycznych ITB w Berlinie (6-10 marca) twierdzą, że wielu urlopowiczów zajęło postawę wyczekującą z powodu niepewności co do konieczności posiadania wiz, ubezpieczenia czy międzynarodowego prawa jazdy do prowadzenia samochodów na terenie Unii.

- Brexit jest powodem do niepokoju — powiedział dziennikarzom Mark Okerstrom z platformy rezerwacji online Expedia i dodał, że jego firma notuje znaczący spadek rezerwacji lotów z i do W. Brytanii po terminie 29 marca.

Firma doradcza Oxford Economics stwierdziła, że twardy brexit może spowodować zmniejszenie o 5 proc. zagranicznych podróży i wycieczek turystycznych Brytyjczyków w 2020 r. Firma badania rynku Euromonitor ocenia z kolei, że wydatki na wyjazdy zagraniczne zmaleją w latach 2019-25 o 5,3 mld dolarów. — Nie jest tak, że ludzie wcale nie rezerwują, ale wolą trochę poczekać z podejmowaniem decyzji — powiedział odpowiedzialny za linie lotnicze w grupie Thomas Cook, Christoph Debus i dodał, że brexit zaszkodzi bardziej touroperatorom niż liniom lotniczym.

Według szefowej działu badań podróży w Euromonitorze, Caroline Bremner, biura podróży starają się zachęcać do wcześniejszych rezerwacji bardziej atrakcyjnymi formami płatności, niższymi zaliczkami i bezpłatnymi miejscami dla dzieci, z kolei niektóre kraje docelowe, np. Grecja obniżyły swe ceny.

Hiszpania, będąca najbardziej atrakcyjnym miejscem wyjazdu Brytyjczyków szukających słońca (w 2018 r. stanowili 9 proc. turystów zagranicznych) straci najwięcej na twardym brexicie, a co do przychodów, może to być ponad miliard dolarów w latach 2019-25 — uważa Euromonitor. Hiszpania chcąc chronić sektor turystyki zapewniający 12 proc. jej PKB, przyjęła w ubiegłym tygodniu uchwałę gwarantującą brytyjskim przyjezdnym i stałym rezydentom czasowy bezpłatny dostęp do służby zdrowia — zauważył Reuter.

Turcja odbijająca się od dna po zamachach bombowych w 2016 r. reklamuje się jako atrakcyjne miejsce wypoczynku za wydane pieniądze dzięki słabszemu funtowi do euro. Tunezja wyśle swą delegację na targi turystyczne w kwietniu w Londynie.

Brytyjski sektor turystyczny również może ucierpieć na pozostaniu Europejczyków u siebie. W lutym pojawiły się ostrzeżenia o dużym spadku rezerwacji lotniczych po 29 marca. — Rząd musi zrobić więcej dla poprawy nastawienia do Zjednoczonego Królestwa gości z kontynentalnej Europy, która pozostaje największym rynkiem dla nas — powiedziała na forum inwestycyjnym hotelarzy w Berlinie prezes grupy Hospitality UK, Kate Nicholls.