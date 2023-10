Polski w złoty w środowy poranek słabnie. Kursy dolara i euro rosną po około 0,35 proc. Euro z rana kosztuje 4,64 zł, a dolar wyceniany jest na 4,43 zł. Za franka szwajcarskiego inwestorzy płacą 4,81 zł, czyli o 0,4 proc. więcej niż we wtorek na koniec dnia. Dolar w środę wspina się na najwyższe poziomy od kilku miesięcy – poprzednio tak wysoko USD/PLN znajdował się w marcu tego roku.

Eurodolar w dołku

Notowania głównej pary walutowej w środę z rana utrzymują się na poziomie zamknięcia z wczoraj, tj. 1,047. EUR/USD jest jednak przy najniższych poziomach w tym roku. Dolara wzmacniają rosnące oczekiwania na utrzymanie zaostrzonego kursu w polityce monetarnej w Stanach Zjednoczonych. Oczekiwania te nasiliły się we wtorek, po publikacji bardzo dobrych danych z rynku pracy - liczba wakatów wzrosła nieoczekiwanie w sierpniu i uplasowała się na poziomie 9,61 mln. Jak tłumaczą analitycy BM mBanku, z punktu widzenia polityki monetarnej są to mocne dane, które zachęcać mogą Fed do jeszcze jednej podwyżki o 25 pkt baz. Rentowności amerykańskich papierów dziesięcioletnich wzbiły się na nowe szczyty.

Dziś decyzja RPP

Na krajowym rynku tematem numer jeden jest dzisiejsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Oczekiwania rynku są mocno rozstrzelone – zdaniem analityków może dojść do zmian wysokości stóp w zakresie 0-75 pkt baz., natomiast najczęściej mowa jest o obniżce o 25 pkt baz. Poza posiedzeniem RPP, przed południem czeka nas seria usługowych wskaźników PMI. Wystąpienie będzie też miała prezes EBC Lagarde. Po południu poznamy z kolei raport ADP o zatrudnienia w USA, finalny PMI dla usług oraz usługowy ISM.