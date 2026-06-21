Punktem wyjścia staje się muzyka i postać Eminema – bohatera przełomu tysiącleci. – Eminem. Na stówę. Millennium to Eminem – przekonuje Michał Płociński, poszukując postaci-symbolu. To właśnie przez rap autorzy podcastu opowiadają o doświadczeniu pokolenia dorastającego na przełomie wieków i o świecie, który wydawał się bardziej różnorodny niż dzisiejsza rzeczywistość zdominowana przez internetowe algorytmy.

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„Wyrwę się stąd", czyli aspiracyjny wymiar rapu

Dużo miejsca zajmuje historia polskiego hip-hopu – od Paktofoniki po lokalne sceny, które tworzyły własne języki, mity i środowiska. Płociński wraca do czasów bitew freestyle'owych, podróży po Polsce i odkrywania regionalnych odmienności. Jak wspomina: – To było tak kolorowe, tak fajne, tak różnorodne.

Rozmowa pokazuje również społeczny wymiar rapu. Czy polski hip-hop rzeczywiście był mniej zaangażowany niż amerykański? Goście przypominają, że w tekstach wielu raperów od początku obecne były opowieści o nierównościach, wykluczeniu i aspiracjach. Szczególnie ważne okazuje się marzenie o zmianie własnego losu. – Polski rap był aspiracyjny, na zasadzie "Wyrwę się stąd" – podsumowuje Estera Flieger.

W podcaście nie brakuje także refleksji o filmie „Jesteś Bogiem" i obrazie Polski końca lat 90. To opowieść o kraju transformacji, w którym wielkie nadzieje mieszały się z poczuciem bezradności. Rozmówcy zastanawiają się, dlaczego właśnie rap tak dobrze uchwycił emocje tamtego czasu i dlaczego dla wielu stał się językiem pokoleniowego doświadczenia.

Koniec mody na lata 90., początek nostalgii za latami 2000.

Jednym z najciekawszych wątków jest nostalgia. Czy naprawdę tęsknimy za latami 90.? Estera Flieger stawia tezę, że moda na tę dekadę już minęła, a jej miejsce zajmują lata 2000. Michał Płociński dodaje: – Nasze pokolenie, milenialsów w tej chwili, wchodzi w ten okres nostalgiczny. I dlatego nasza młodość teraz, czyli lata dwutysięczne, zaczynają dominować w kulturze. Autorzy rozmawiają także o tym, jak rozpadają się wspólne kody kulturowe. Dawniej niemal wszyscy oglądali te same filmy, słuchali podobnej muzyki i rozumieli te same odniesienia. Dziś młodsze pokolenia funkcjonują w odrębnych światach.

Spór o 4 czerwca: „nas to nie podnieca"

W drugiej części odcinka rozmowa schodzi na politykę pamięci i spór o znaczenie 4 czerwca 1989 r.. Czy dla młodszych pokoleń jest to jeszcze ważna data? – Do tej pory ucisza się młodsze pokolenia. Podczas gdy dzisiaj toczy się dyskusja, czy model transformacji na pewno był bezalternatywny. Moim zdaniem w transformacji leży źródło wielu współczesnych problemów, ale do dziś nie było na jej temat poważnej debaty. Oczekiwałabym od starszych zrozumienia, że – mówiąc brutalnie – nas 4 czerwca nie podnieca – uważa Flieger.

Cena sukcesu: emigracja, rozłąka i jej polityczne skutki

Na koniec powraca temat ceny, jaką Polska zapłaciła za sukces gospodarczy początku XXI wieku. Czy przez kryzys w latach dwutysięcznych przeszła suchą stopą? Emigracja zarobkowa, rozłąka rodzin i doświadczenie dorastania bez rodziców mają zdaniem rozmówców wciąż nieopisane skutki, takie jak np. decyzje podejmowane przy wyborczych urnach przez wychowane w takich realiach pokolenie. Flieger i Płociński postulują zgodnie, czy młodzi wychowani w okresie emigracji zarobkowej popierają prawicowe partie antysystemowe, a jeśli tak, to czy jest to przypadek, czy występuje korelacja.