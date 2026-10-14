– Na podstawie art. 441 § 1 k.p.k. sąd postanowił przekazać Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne wymagające zasadniczej wykładni ustawy – to klasyczna formuła, której polscy sędziowie używają, kierując pytania prawne w sprawach karnych. Podobne sformułowania występują też w procedurze cywilnej.

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Zagadnienie prawne w Sądzie Najwyższym. Sądy coraz rzadziej pytają o interpretację prawa

Przepisy umożliwią bowiem sądom w określonych warunkach formułowanie zagadnień prawnych, na które odpowiedzi udzielić ma Sąd Najwyższy. Dochodzi do tego wtedy, kiedy przy rozstrzyganiu apelacji powstanie zagadnienie budzące poważne wątpliwości interpretacyjne i wymagające zasadniczej wykładni ustawy. Oznacza to, że sąd nie może pytać SN o cokolwiek i traktować tej instytucji jak poradę prawną w danej sprawie.

Trafiające do SN zagadnienia co do zasady dotyczą niebagatelnych kwestii jak: obsada sądów, prawa pracowników, podział majątku, import towarów czy kredyty frankowe. Od odpowiedzi na te pytania zależy potem linia orzecznicza i los tysięcy konkretnych spraw w sądach.

Jak się okazuje, do Sądu Najwyższego trafia jednak coraz mniej zagadnień prawnych i to w każdej z Izb. W 2025 r. w sądzie tym zarejestrowano 75 zagadnień, podczas gdy w 2015 r. było ich 173. Oznacza to, że w ostatniej dekadzie liczba pytań prawnych do SN spadła o blisko 57 proc. i to z uwzględnieniem ubiegłorocznego wpływu do Izby Kontroli i Spraw Publicznych, która 10 lat temu jeszcze nie funkcjonowała.

Drastyczne spadki widoczne są w każdej z Izb. Do Izby Cywilnej w ubiegłym roku trafiło 60 proc. mniej pytań prawnych niż przed dekadą, w Izbie Karnej jest ich o 66 proc. mniej, a w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych o 57 proc. mniej.

Trend ten nie dotyczy tylko ubiegłego roku. W 2024 r. liczba zagadnień prawnych była o 54 proc. mniejsza niż w 2014 r., a w 2023 r. było o 50 proc. mniej niż w 2013 r. Największe spadki w ujęciu dziesięcioletnim odnotowała Izba Karna. Tam w 2023 r. wpłynęło jedynie 9 zagadnień prawnych, o 70 proc. mniej niż dekadę wcześniej. Tendencja ta utrzymuje się też w 2026 r. Widać to wyraźnie chociażby w Izbie Cywilnej, do której do września wpłynęło zaledwie 35 zagadnień prawnych. W 2016 r. trafiło ich tam 118.

Coraz mniej zagadnień prawnych. Powodem konflikt między sędziami i upadek prestiżu Sądu Najwyższego

Spadek wpływu zagadnień prawnych do SN zauważa także sędzia Michał Laskowski, były prezes Izby Karnej. – Oczywiście to nie jest tak, że sądy nagle przestały mieć wątpliwości interpretacyjne. Zmienia się przecież dynamicznie rzeczywistość i przepisy. Przyczyną tego zjawiska jest prawdopodobnie to, że autorytet Sądu Najwyższego nie jest już najwyższy. Sądy tracą po prostu zaufanie do Sądu Najwyższego. Mamy podział, konflikt, mamy neosędziów, a to skutkuje utratą zaufania i autorytetu – komentuje sędzia Laskowski.

Zwraca przy tym uwagę, że część tzw. starych sędziów nie zadaje pytań prawnych powiększonemu składowi SN lub całej Izbie, do czego są uprawnieni. – Składy starych sędziów nie zadają pytań powiększonym składom, bo nie wiemy, kto będzie udzielał odpowiedzi na pytanie. Być może sądy powszechne mają podobne wątpliwości, a być może już zupełnie straciły wiarę w Sąd Najwyższy, tak jak w Trybunał Konstytucyjny, do którego już nie zwracają się z pytaniami – dodaje Laskowski.

Według niego obserwowana dużo mniejsza liczba zagadnień prawnych może prowadzić do niejednolitości orzecznictwa. – Pytanie prawne ma być narzędziem, które rozstrzyga wątpliwości i rozbieżne orzecznictwo sądów w podobnych sprawach. Niejednolitość jest bowiem zjawiskiem bardzo niekorzystnym dla wymiaru sprawiedliwości. W założeniu miało być tak, że najtrudniejsze przypadki i największe wątpliwości rozstrzygają składy najlepiej kwalifikowanych sędziów, zarówno praktyków, jak i teoretyków. To miało prowadzić do najwyższej jakości odpowiedzi na zagadnienia. W głos Sądu Najwyższego sędziowie się wsłuchiwali i stosowali te wskazówki w praktyce – mówi Laskowski.

Przyznaje przy tym, że im mniej zagadnień prawnych, tym mniej zasad prawnych. Chodzi o uchwały, które wydaje powiększony skład siedmiu sędziów SN albo pełny skład izby, którym nadana może zostać moc zasady prawnej. Oznacza to, że wiąże ona inne składy SN, które muszą ją uwzględniać w swoich orzeczeniach. – Od lat nie ma już uchwał całej izby. Nikt o to nie wnosi, ponieważ tzw. starzy i tzw. nowi sędziowie nie orzekają w tych samych składach i trudno nam sobie wyobrazić, że wszyscy sędziowie usiądą teraz razem i będą deliberować nad czymś, skoro wspólnie nie orzekamy. To jest problem o charakterze ustrojowym – wskazuje sędzia Laskowski.

W tej sytuacji – zdaniem sędziego – sądy powszechne powinny samodzielnie rozstrzygać wątpliwości interpretacyjne.

Sędzia Aleksander Stępkowski: Sąd Najwyższy od 2020 r. generuje „istotne rozbieżności”

Problem dostrzega też sędzia Aleksander Stępkowski z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, który podkreśla, że kierowanie zagadnień prawnych służy zapewnieniu jednolitości orzecznictwa. – Skoro jednak Sąd Najwyższy od 2020 r. generuje „istotne rozbieżności”, by nie powiedzieć, chaos prawny, to nie może dziwić spadek zainteresowania sądów powszechnych jego ujednolicającym orzecznictwem – komentuje Stępkowski.

Jak zauważa, ponad 30 proc. sędziów orzekających w sądach powszechnych zostało powołanych na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa działającej na podstawie przepisów obowiązujących od 2018 r.

– Istotna liczba sędziów SN, a przez długi czas większość, odmawia im prawa do orzekania. Dotyczy to zwłaszcza sądów karnych, którym z tego tylko powodu w Izbie Karnej uchyla się istotną część wyroków oraz odmawia się odpowiedzi na zagadnienia prawne. Ubolewam nad tym faktem, lecz nie dziwię się sędziom, którzy w tej sytuacji przedkładają prawo stron do uzyskania rozstrzygnięcia w sensownym czasie, nad troskę o jednolitość orzecznictwa, skoro powołani w tym celu do SN sędziowie wolą obrażeni trwać w piaskownicy sędziowskiego rokoszu – konkluduje sędzia Stępkowski.