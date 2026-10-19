Mimo rozwoju AI liczba zainteresowanych studiami MBA nie spada
Ogłoszone w sierpniu wyniki badania PwC, w którym aż 86 proc. spośród tysiąca top menedżerów z amerykańskiego sektora finansów stwierdziło, że ukończenie szkolenia z AI jest w przypadku wielu nowych pracowników cenniejsze niż dyplom MBA, były już nie kamyczkiem, a kamieniem wrzuconym do ogródka edukacji menedżerskiej.
Szczególnie, że sektor finansów (na czele z bankami inwestycyjnymi) – obok firm doradczych – jest od lat jednym z głównych pracodawców dla absolwentów programów MBA. Jak jednak zaznaczał „Financial Times” w komentarzu do swego rankingu MBA, w ostatnich latach część największych globalnych pracodawców ostrożniej rekrutuje kandydatów po studiach MBA, co widać m.in. po zamrożeniu ich stawek w czołowych firmach konsultingowych.
Czy nadszedł więc zmierzch popularności tych studiów? Niekoniecznie, skoro eksperci PwC podkreślają, że przewaga kompetencji AI dotyczy wielu, ale nie wszystkich kandydatów. Dla sporej części z nich dyplom prestiżowego programu MBA wciąż jest przepustką do awansu i wyższych zarobków.
Znaczenie MBA potwierdzają też statystyki GMAC (Graduate Management Admission Council), międzynarodowej organizacji non-profit zrzeszającej wiodące szkoły biznesu z całego świata: według jej danych, w 2025 r. liczba aplikacji na studia i programy menedżerskie (GME), w tym MBA, wzrosła na świecie o 7 proc. Według dziennika „Financial Times”, w przypadku samych studiów MBA ten wzrost wyniósł 2 proc.
Czytaj więcej
Doświadczenie w zarządzaniu dużym przedsiębiorstwem będzie premiowane przy obsadzaniu rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Takie rozwi...
Portal poradnikowy mbafinanceguide.com zwraca uwagę, że wartość studiów MBA zawsze opierała się na trzech filarach: umiejętnościach, sieci kontaktów (networkingu) i dyplomie. Jego zdaniem sztuczna inteligencja wpłynęła tylko na pierwszy filar (dzięki AI niektóre zadania analityczne czy techniczne stały się znacznie prostsze) – lecz nie podkopała pozostałych dwóch filarów, bo dyplom dobrej uczelni i networking nie straciły na znaczeniu.
Mogą wręcz zyskiwać, gdyż kandydatów z kompetencjami AI przybywa, a pracodawcy coraz częściej podkreślają znaczenie kompetencji przywódczych, umiejętności definiowania i rozwiązywania problemów czy zdolności do podejmowania decyzji – rozwijanych na studiach MBA.
Ten trend pokazało też obszerne badanie, które w lipcu na zlecenie Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) przeprowadziła firma BGR Quantic. Objęła nim 1048 ekspertów i menedżerów w wieku 30+, którzy planują albo rozważają MBA.
51 proc. badanych wskazało, że w erze AI dyplom MBA zyskał na wartości, a wśród kluczowych atutów studiów są: wymiana doświadzeń z menedżerami wyższego szczebla, branżowa różnorodność uczestników i networking na poziomie decyzyjnym.
Jednocześnie prawie 41 proc. zwolenników MBA wskazało, że ich wartość raczej wzrosła, a studia wymagają uzupełnienia o kompetencje cyfrowe. Tylko co piąty poleciłby klasyczne programy, podczas gdy prawie 44 proc. postawiłaby na MBA z silnym komponentem AI.
O takim podejściu do kształcenia w dziedzinie AI mówią przedstawiciele szkół biznesu w Polsce. – Sztuczna inteligencja nie może być wyłącznie osobnym modułem. Powinna pojawiać się w strategii, finansach, marketingu, operacjach, HR i zarządzaniu ryzykiem – podkreśla Sylwia Hałas-Dej, dziekan Kozminski Executive Business School i dyrektor programu Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego. Uczestnicy programów MBA uczą się tam nie tylko korzystania z narzędzi AI, ale też projektowania wdrożeń, oceny ich sensu biznesowego, odpowiedzialności i organizowania współpracy ludzi z AI.
Również Paweł Urbański, dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej mówi o wyraźnej dziś potrzebie przesunięcia akcentów z poznawania narzędzi AI i nowych technologii w stronę odpowiedzi na pytania: gdzie wdrożenie AI przyniesie największą wartość, jakie rozwiązania wybrać, jak oszacować koszty i ocenić efetywność inwestycji oraz w jaki sposób przejść od pojedynczych projektów do wykorzystania sztucznej inteligencji w powtarzalny sposób i w skali całej organizacji.
Jolanta Szydłowska, prezeska Zarządu Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów potwierdza, że liderom – poza znajomością narzędzi AI – potrzebna jest także umiejętność oceny, w jakich obszarach wdrożenie AI przyniesie wartość, jak wpłynie na procesy i gdzie znajdzie się odpowiedzialność za decyzje. Ważne jest też przygotowanie zespołu do wdrożenia sztucznej inteligencji, a także wiedza w zakresie konsekwencji i zasad korzystania z AI od strony prawnej. – Takie zagadnienia wymagają połączenia perspektywy technologicznej, strategicznej i kompetencji związanych z zarządzaniem zmianą i w takim ujęciu AI pojawia się w programach MBA GFKM – zaznacza Joanna Szydłowska.
Paweł Urbański podkreśla, że menedżerowie decydujący się na MBA coraz uważniej analizują nie tylko prestiż dyplomu, ale przede wszystkim praktyczną wartość programu i możliwość wykorzystania zdobytych kompetencji. W Szkole Biznesu PW kandydaci coraz częściej wybierają kształcenie odpowiadające na wyzwania związane z transformacją cyfrową, sztuczną inteligencją, cyberbezpieczeństwem, energetyką czy nowoczesnym przemysłem – wylicza dr inż. Urbański.
Również w ALK dużym zainteresowaniem cieszą się programy MBA łączące zarządzanie z technologią, transformacją cyfrową i AI oraz programy osadzone w konkretnych kontekstach, takich jak HR, zdrowie, IT czy logistyka. Zdaniem Sylwii Hałas-Dej, dzisiaj, gdy kandydaci częściej współfinansują albo samodzielnie inwestują w MBA, liczy się zarówno jakość programu jak też skład grupy, międzynarodowe akredytacje i zwrot z inwestycji.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas