Sprawdzony sposób na lepszą karierę wymaga dziś więcej starań

Tylko 31 proc. uczestników tegorocznej edycji badania firmy rekrutacyjnej Antal odczuło w ciągu ostatniego roku poprawę swojej sytuacji zawodowej, przy czym zaledwie 11 proc. dostrzega zdecydowaną zmianę na lepsze – wynika z raportu Antala, który „Rzeczpospolita” opisuje jako pierwsza. Jak dowodzi badanie, które latem br. objęło prawie 1,4 tysiąca specjalistów i menedżerów, podsumowując ich aktywność na rynku pracy, w ostatnich latach kurczy się grupa tych, którzy w ciągu ostatniego roku odczuli poprawę swej sytuacji zawodowej. Jeszcze w 2023 r. deklarowało ją 35 proc. profesjonalistów, rok wcześniej 42 proc., zaś w drugiej połowie 2021 r . (w czasie odbicia po lockdownach) o poprawie sytuacji zawodowej mówił co drugi specjalista i menedżer.

Bolesna zmiana trendu

Jednym z mierników tej poprawy jest realna (czyli przewyższająca inflację) podwyżka wynagrodzenia, o którą nie było łatwo w ostatnich latach. Co prawda w tym roku wzrósł z 36 proc. do 40 proc. udział profesjonalistów, których wynagrodzenie zwiększyło się o 6–20 proc, lecz ponad jedna czwarta badanych wcale nie dostała podwyżki, zaś 4 proc. mówi o obniżeniu zarobków.

Sebastian Sala, dyrektor w Antalu, wymienia szereg czynników, które pogorszyły nastroje specjalistów i menedżerów, w tym ograniczoną liczbę ofert pracy (szczególnie w branżach, które w ostatnich latach wyróżniały się najwyższą dynamiką zatrudnienia), stagnację wynagrodzeń, wstrzymane inwestycje, a także restrukturyzacje i zwolnienia grupowe w części firm. – W rezultacie kandydaci realnie otrzymują mniej ofert, a pracodawcy przyjmują bardziej selektywne podejście do procesów rekrutacyjnych i wyboru kandydatów. Taka sytuacja wskazuje na zmianę trendu z dominującego dotychczas „rynku pracownika” na „rynek pracodawcy”, choć nie w każdym sektorze – ocenia ekspert Antala.

Jak wynika z raportu, tę zmianę trendu najsilniej mogli odczuć specjaliści i menedżerowie IT, którzy w ostatnich dwóch latach stracili zdobytą w czasie pandemii pozycję „królów rynku pracy”. Widać to po szybko malejącej średniej liczbie zaproszeń od rekruterów, która w ciągu ostatniego roku zmalała z 14 do 8. Oznacza to czterokrotny spadek w porównaniu z rekordowym 2022 r., gdy profesjonaliści IT dostawali średnio 32 propozycje udziału w procesach rekrutacyjnych.