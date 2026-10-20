Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 19 na 20 października:

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Specjalny wysłannik Donalda Trumpa jedzie do Europy, w rozmowach weźmie udział Polska

Steve Witkoff, specjalny wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa ds. Bliskiego Wschodu oraz główny negocjator w rozmowach z Rosją i Ukrainą o zakończeniu wojny, przyjedzie w tym tygodniu do Norwegii, gdzie weźmie udział w rozmowach z europejskimi partnerami na temat zakończenia wojny Rosji z Ukrainą - informuje Reuters. Z informacji agencji wynika, że w rozmowach wezmą udział przedstawiciele UE, NATO, a także państw E4 – w tym kontekście agencja Reutera wymienia Niemcy, Wielką Brytanię, Francję i Polskę (a nie, jak zazwyczaj w kontekście tego formatu, Włochy).

Witkoff w czasie wizyty w Europie ma również odwiedzić Moskwę i spotkać się z Władimirem Putinem, z którym będzie rozmawiał o wojnie na Ukrainie, ale też o uwolnieniu obywatela USA Stephena Hubbarda, który został osadzony w rosyjskim więzieniu w 2022 roku.

Jared Kushner, zięć Donalda Trumpa, który zazwyczaj partneruje Witkoffowi w negocjacjach, tym razem, ze względu na chorobę, ma brać udział w rozmowach prowadzonych w Norwegii zdalnie.

USA blokują przekazanie pocisków do Patriotów Ukrainie

„Washington Post” pisze, potwierdzając wcześniejsze słowa Wołodymyra Zełenskiego, że Pete Hegseth, sekretarz obrony USA, formalnie nadal nie zatwierdził przekazania pocisków przechwytujących do zestawów Patriot Ukrainie. Chodzi o pomoc, jakiej chcą udzielić Ukrainie europejscy sojusznicy tego kraju. Z racji tego, że Patrioty są amerykańskim uzbrojeniem, formalną zgodę musi na to wydać Pentagon.

Wcześniej „Washington Post”, powołując się na źródła na Ukrainie podawał, że Kijowowi zostało zaledwie kilka pocisków do Patriotów.

J.D. Vance mówi, że Ukraina nie powinna być członkiem NATO

Wiceprezydent USA J.D. Vance stwierdził w podcaście 2Way Tonight, że Ukraina jest partnerem USA, ale państw tych nie łączy formalny sojusz. Ocenił też, że Ukraińcy nie powinni wejść do NATO i że powinni wstrzymać ataki na rosyjskie rafinerie.

- Nie są w NATO. Nie sądzę, żeby powinni być w NATO. Uważam ich za bardzo wartościowy kraj, godny podziwu kraj, w którym mieszka wielu wspaniałych ludzi. Będziemy współpracować - mówił amerykański wiceprezydent.

- Czy uważam, że oni (Ukraina – red.) powinni bombardować rosyjskie zakłady produkujące olej napędowy, co podwyższa koszty energii dla Amerykanów? Nie – oświadczył też. - Sądzę, że powinni przestać bombardować Rosjan – dodał Vance.

Włoski rząd wyśle wojsko do Mediolanu w związku z zamieszkami

Rząd Włoch wyśle 500 dodatkowych żołnierzy do Mediolanu, gdzie w weekend doszło do gwałtownych zamieszek i aktów wandalizmu, wywołanych przez grupy manifestującej młodzieży – informuje włoska prasa. Pierwszy plany takie ogłosił wicepremier Matteo Salvini.

W przeddzień posiedzenia rządu Giorgii Meloni, który według dziennika „La Repubblica” ma przyjąć dekret, będący „stanowczą odpowiedzią” na przemoc, jego najważniejsze postanowienie ujawnił wicepremier, lider prawicowej Ligi. Matteo Salvini napisał na platformie X: „500 żołnierzy więcej, by bronić Mediolanu. Zwycięstwo Ligi. Od słów do czynów”. Prasa zaznaczyła, że w ten sposób centroprawicowy rząd postanowił zareagować wobec groźby powtórzenia się rozruchów w stolicy Lombardii, gdzie doszło do ataków na policjantów, zniszczeń i plądrowania sklepów. W związku z zamieszkami zatrzymano ponad 270 osób, z których zdecydowana większość to nieletni.

Dodatkowe oddziały wojska wysłane do Mediolanu będą miały uprawnienia policyjne. To oznacza, że żołnierze będą mogli aresztować osoby na gorącym uczynku. W rządowym dekrecie ma się znaleźć zapis o prewencyjnym zatrzymaniu na 24 godziny, także osób nieletnich, co do których istnieje „uzasadnione przypuszczenie, że ich zachowanie stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa” - podkreśliła „La Repubblica”. Na mocy tych przepisów, dodał dziennik, po doprowadzeniu osoby poniżej 18. roku życia do komendy policji należy niezwłocznie powiadomić prokuratora przy sądzie dla nieletnich, a także rodziców, którzy odbiorą nastolatka w momencie jego zwolnienia.

Zakład Cersanit na Ukrainie całkowicie wstrzyma produkcję z powodu rosyjskich ataków

Rosyjskie wojska od września dwukrotnie zaatakowały dronami zakład Cersanit w obwodzie żytomierskim, z powodu tych uderzeń produkcja zostanie całkowicie wstrzymana – poinformowało biuro prasowe firmy Cersanit Ukraina na Facebooku.

„Intensywne ataki, częste alarmy przeciwlotnicze i związane z nimi ewakuacje, nawet kilka razy dziennie, a także przejściowe przerwy w dostawach energii elektrycznej i spadki napięcia uniemożliwiają stabilną i bezpieczną pracę. W związku z tym zarząd podjął decyzję o całkowitym wstrzymaniu produkcji w fabryce Cersanit w Zwiahelu” – czytamy w komunikacie. Firma przekazała, że w warunkach rosyjskich ataków nie jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwa pracownikom. Zwróciła również uwagę, że drugim powodem wstrzymania działalności zakładu są znaczne uszkodzenia spowodowane rosyjskimi uderzeniami. Są one na tyle poważne, że obecnie nie można ich naprawić.

Cersanit podkreślił, że jest jednym z największych pracodawców w obwodzie żytomierskim. W fabryce zatrudnionych jest około tysiąca osób w działach produkcji, sprzedaży, marketingu i obsługi klienta.

Zakłócenia w działaniu telefonów i internetu na Kubie

Na całym terytorium Kuby doszło 19 października do poważnych zakłóceń w działaniu sieci telekomunikacyjnej, przekazały niezależne kubańskie media. Sprecyzowały, że chaos w działaniu telefonów oraz internetu wynika z wielogodzinnych przerw w dostawach prądu.

Według Radia Marti największy chaos w poniedziałek występuje na terenie aglomeracji Hawany, stolicy Kuby, gdzie w kilku miejscach niezadowolona ludność wyszła protestować na ulice.

Odpowiedzialna za dostawy energii elektrycznej państwowa spółka UNE potwierdziła, że w większości prowincji występują poważne niedobory energii elektrycznej, wynikające z awarii bloków w pięciu elektrowniach. Jedna z awarii dotyczy największej elektrowni Kuby im. Antonio Guiterasa w Matanzas. W tym roku zakład ten z powodu usterek wstrzymywał dostawy prądu już 17 razy.