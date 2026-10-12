W piątek prezydent USA Donald Trump poinformował, że zawarł z prezydentem Rosji Władimirem Putinem porozumienie w sprawie dostaw diesla. Departament Skarbu wydał równocześnie licencję, na mocy której amerykańskie sankcje nie obejmą do kwietnia 2027 r. rosyjskiego diesla załadowanego na tankowce do piątku.

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Marcin Przydacz o działaniach Trumpa w sprawie ropy

W poniedziałek w Polsat News Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, był pytany, czy porozumienie w sprawie ropy to „początek resetu” z Rosją. Prezydencki minister ocenił, że działanie Trumpa to „przede wszystkim próba zareagowania na to, co się dzieje na rynkach energii w USA”. Podkreślił jednak, że zarówno on, jak i prezydent Karol Nawrocki są „zwolennikami twardej polityki wobec Rosji i twardych sankcji wobec Rosji, a nie prób ich rozmontowywania”. – Tylko Rosja przymuszona twardymi instrumentami ekonomicznymi będzie mogła ewentualnie siąść do stołu negocjacyjnego w dobrej wierze – ocenił Przydacz.

Podkreślił, że jego zdaniem działania Trumpa to próba reakcji na sytuację na rynkach energetycznych, a w jego przekonaniu „nie będzie ona skuteczna”. Po pierwsze – wskazał – zamówiony wolumen jego zdaniem nie będzie miał „szerokiego” wpływu na sytuację ekonomiczną w USA, a po drugie: Kongres USA ma tutaj „wielką rolę do odegrania” i już teraz pojawiają się zapowiedzi reakcji.

Porozumienie Trumpa z Putinem. Kongresmeni reagują

W niedzielę grupa senatorów z partii Demokratów oraz Republikanów oświadczyła, że decyzja prezydenta Trumpa o dopuszczeniu rosyjskiego oleju napędowego do USA „stoi w bezpośredniej sprzeczności” z ustawą z 2022 r. zakazującą importu rosyjskich surowców energetycznych. Minister finansów Scott Bessent twierdzi jednak, że postąpił zgodnie z prawem.

„Kongres wyraźnie zakazał importu rosyjskich surowców energetycznych w 2022 r., by amerykańskie dolary nie finansowały brutalnej wojny Putina przeciwko Ukrainie. Kongres był jasny: Stany Zjednoczone nie powinny importować ropy z Rosji, dopóki ta nie zakończy agresji wobec Ukrainy i nie przestanie grozić naszym sojusznikom z NATO” – napisali we wspólnym oświadczeniu Demokraci Jeanne Shaheen, Richard Blumenthal i Ron Wyden oraz Republikanie Thom Tillis, Susan Collins, Lisa Murkowski i John Curtis.

Dodali, że USA „nie powinny zapewniać Putinowi finansowego koła ratunkowego, gdy Rosja nadal zabija ukraińskich cywilów”, i zażądali, by administracja „natychmiast zmieniła kurs”.