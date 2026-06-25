Premier Ukrainy powiedziała, że jest bardzo wdzięczna wszystkim popierającym Ukrainę i okazującym jej solidarność.

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Julia Swyrydenko zwróciła się bezpośrednio do Polaków

- Przede wszystkim, stojąc tutaj, chciałam podziękować polskiemu narodowi. Drodzy Polacy, bardzo dziękuję za waszą pomoc, którą okazaliście wówczas, kiedy była ona najbardziej potrzebna - powiedziała Swyrydenko.

Podziękowała również za „chęć budowania wspólnej przyszłości w ramach Unii Europejskiej”.

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Konferencja URC 2026 w Gdańsku rozpoczęta

- W ciągu kolejnych dwóch dni tej konferencji my oczekujemy podpisania ponad 160 umów wartych 100 mln euro - oświadczyła premier Ukrainy podczas inauguracji wydarzenia. Wskazała, że będą one miały wpływ na wiele wymiarów - rozwoju regionalnego, biznesowego, a także obronnego.

Swyrydenko podkreśliła, że zagrożenie dla naszego kontynentu jest egzystencjonalne. - Jak mówią nasi wojskowi, albo się zmienisz, albo zginiesz, i takie jest nasze podejście do tej pełnoskalowej wojny i to jest nasza supermoc. Ukraina zmienia obronność, energetykę, odbudowę w całej Europie - mówiła.

Swyrydenko podziękowała europejskim partnerom za wsparcie w postaci 90 mld euro. - Mamy świetne wiadomości, pierwsze wydatki zostaną dzisiaj ogłoszone i te wydatki pomogą wzmocnić nam nasza obronę, utrzymać stabilność makroekonomiczną jak również odbudować system energtyczny przed nowym sezonem grzewczym - powiedziała.

Podczas czwartkowej inauguracji Konferencji szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła, że do Ukrainy trafi tego dnia pierwsza płatność na kwotę 3,2 mld euro z unijnej pożyczki UE opiewającej na 90 mld euro.

Polska jest tegorocznym gospodarzem Ukraine Recovery Conference (URC 2026) - dorocznego spotkania przywódców państw wspierających Ukrainę, a także ministrów, inwestorów i przedstawicieli firm zainteresowanych inwestowaniem w odbudowę Ukrainy. Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 czerwca w Gdańsku. Jej celem jest mobilizacja i skoordynowanie działań służących odbudowie kraju, który od 2022 r. odpiera rosyjską agresję. W środę wydarzenie poprzedzą spotkania wysokiego szczebla, w tym posiedzenia platformy koordynacji darczyńców oraz grupy G7+ ds. energii dla Ukrainy.