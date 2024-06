W Krajowej Administracji Skarbowej nie będzie rewolucji, ale nastąpią zmiany które mają sprawić, że kontrolerzy zostawią w spokoju uczciwych podatników, a skupią się na tych, którzy nadużywają prawa. Na środowym spotkaniu z dziennikarzami szef KAS Marcin Łoboda zapowiedział zmiany organizacyjne, które mają służyć m. in. skuteczniejszemu zwalczaniu przestępczości podatkowej, zwłaszcza w obszarze VAT.

Kontrole bardziej rzetelne

- Niebawem przeorganizujemy urzędy celno-skarbowe. Będą zmiany m. in. co do analityki, a także lepsze wykorzystanie doświadczonych kontrolerów – zapowiedział Łoboda. Przyznał, ze rezultatem prowadzonej wcześniej polityki było kierowanie kontroli tam, gdzie nie było potrzeby jej uruchamiania. - Postępowanie musi być rozgraniczone. Inaczej będziemy podchodzić do uczciwych podatników w przypadku pomyłki a inaczej do oszustów podatkowych. - zapowiada Szef KAS

Zdarzało się, że rezultatem takiej polityki było obciążanie konsekwencjami za przestępstwa karuzelowe podatników VAT, którzy nieświadomie zostawali wciągnięci do tych oszukańczych schematów, ale łatwo było ich zidentyfikować i ściągnąć z nich podatek czy kary. Niektórzy szefowie urzędów formułowali nawet zalecenia typu „wchodzimy tam, gdzie są pieniądze”.

Szef KAS zapowiada, że na taki styl działania nie będzie już miejsca. - Było zjawisko wykazywania się za wszelką cenę kontrolerów, którzy nie mieli kompetencji, a dopadali tych podatników, których łatwo było złapać. My będziemy postępowali inaczej, wykorzystamy najbardziej doświadczonych urzędników i poprawimy analitykę, by dotrzeć do tych podmiotów, które są prowodyrami przestępstw – zadeklarował Marcin Łoboda.

O tym, że w praktyce podejście kontrolerów do kwestii karuzel VAT bywało dotychczas dalekie od rzetelności jest przekonany Maciej Grochulski, doradca podatkowy i partner w kancelarii Paczuski Taudul. - Zdarza się, że urzędnicy doszukują się takich nadużyć tam, gdzie faktycznie ich nie było i, mimo nawet występowania pewnych nieprawidłowości, w rezultacie Skarb Państwa nic nie stracił. A jeżeli nawet, to w sposób inny i mniejszy niż ma to miejsce w przypadku przestępstw karuzelowych -relacjonuje ekspert. Zauważa on, że w ostatnim czasie daje się zauważyć dalsze usztywnienie organów skarbowych w kontrolach i decyzjach. - Nawet tam, gdzie ewidentnie racja jest po stronie podatników, organy uparcie ciągną sprawy, niejednokrotnie aż do sądu, by dopiero tam przegrać. Na domiar złego zdarza się praktyka opóźniania wykonania tych wyroków sądów administracyjnych, które są korzystne dla podatników – zauważa Maciej Grochulski.