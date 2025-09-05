Już za 19 zł miesięcznie przez rok
Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Czytaj, to co ważne.
Aktualizacja: 05.09.2025 16:26 Publikacja: 05.09.2025 16:00
W górnym rzędzie od lewej: „Rom/ka”, Natalia Bugaj – złoty medal w konkursie głównym, „Digital Politics”, Veera Kemppainen – złoty medal w konkursie tematycznym „Quo Vadis”, „Kremuliator”, Peter Bankov – srebrny medal w konkursie głównym. W dolnym rzędzie od lewej: „Quo Vadis”, Martyna Pazera – brązowy medal w konkursie „Quo Vadis”, „Quo Vadis?”, Alejandro Magallanes – wyróżnienie w konkursie „Quo Vadis”, „Stop Oppressing Women”, Huang Wf – wyróżnienie w konkursie głównym
Foto: materiały prasowe
Dwie równolegle zakreślone smugi światła, przypominające słoniowe kły, wyłaniają się z mroku i prowadzą spojrzenie kobiety, której profil przecina ich nasadę. Ten zaprojektowany do filmu „Pożegnanie z Afryką” plakat Mieczysława Wasilewskiego stanowi znakomity przykład sposobu, w jaki wyrazisty rysunek, skojarzenie, a zarazem aura tajemnicy budują napięcie przekazu i zainteresowanie przechodnia, dla którego przeznaczona jest ta „sztuka ulicy”.
Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Czytaj, to co ważne.
Jay Roach wraca do hitu z lat 80., tylko że zamiast małżeńskiej wojny „Państwa Rose”, bardziej go interesują jej...
Żegnał się ze światem schorowany, biedny, w poczuciu niezrozumienia. Ale już dziesięć lat później doczekał się m...
„Moi synowie” to film ważny. Na szczęście, jak wiele filmów na „ważne tematy”, nie jest publicystyczny ani dydak...
Karol Nawrocki: „Nikt nie zabroni nam opisywać rzetelnie i mówić prawdę, kim był Lech Wałęsa, i za to dziękuję S...
Nie wiem, jak państwu, ale mnie we współczesnej Polsce bardzo się podoba. Zwłaszcza w tej z dala od wielkich miast.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas