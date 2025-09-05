Dwie równolegle zakreślone smugi światła, przypominające słoniowe kły, wyłaniają się z mroku i prowadzą spojrzenie kobiety, której profil przecina ich nasadę. Ten zaprojektowany do filmu „Pożegnanie z Afryką” plakat Mieczysława Wasilewskiego stanowi znakomity przykład sposobu, w jaki wyrazisty rysunek, skojarzenie, a zarazem aura tajemnicy budują napięcie przekazu i zainteresowanie przechodnia, dla którego przeznaczona jest ta „sztuka ulicy”.