Co najistotniejsze, pojęcie to odnosi się do tajemnicy adwokackiej i radcowskiej, która z perspektywy prawa jednostki do ochrony prawnej jest kluczową wartością. Dodatkowo, z perspektywy adwokatów i radców prawnych, obowiązek przestrzegania tajemnicy adwokackiej i radcowskiej jest kluczowym elementem wykonywania zawodu. Warto dodać, że obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej i radcowskiej i jej prawnej ochrony nie jest zastrzeżony w interesie adwokatów czy radców prawnych, ale w interesie mocodawców, którzy korzystają z ich pomocy prawnej. Adwokat i radca prawny powinien podejmować wszelkie działania, aby taką tajemnicę chronić.

Prawo do pobieżnego zapoznania się z materiałami, które mogą być objęte tajemnicą adwokacką lub radcowską przez kontrolującego, stanowiłoby jawny przykład pogwałcenia wszelkich zasad ochrony tajemnicy adwokackiej i radcowskiej.

Sztuczna inteligencja a tajemnica adwokacka i radcowska. Pobieżne zapoznanie się z dokumentem

Wadliwość propozycji polegała również na niezrozumiałym użyciu sformułowania „pobieżnego” zapoznania, co, jak się wydaje, w ocenie projektodawcy miało stanowić „zabezpieczenie” przed ujawnieniem tajemnicy adwokackiej lub radcowskiej. Jak inaczej bowiem interpretować taki zabieg quasi-zawężający zakres kontroli materiałów, względem kontroli prowadzonej bez jakichkolwiek granic?

Przyjmując taki tok rozumowania projektodawcy, dojść należy do wniosku, że propozycja taka polegała też na niezrozumieniu zakresu tajemnicy adwokackiej i radcowskiej, w tym – wydawałoby się, prostego – założenia, że pobieżność czy szczegółowość zapoznania się z danym materiałem nie jest bezpiecznym i skutecznym „sitem” rozdzielającym to, co jest objęte taką tajemnicą, od tego, co nie jest.

O objęciu tajemnicą adwokacką lub radcowską danych materiałów zaświadcza także ich relewantność dla szeroko rozumianego procesu świadczenia pomocy prawnej. Możliwość jedynie „rzucenia okiem” jawi się jako skrajnie niewłaściwe i sprzeczne z przepisami m.in. ustawy – Prawo o adwokaturze, kodeksu postępowania karnego, postępowania cywilnego, postępowania administracyjnego, które w różnych aspektach takie tajemnice chronią, a także z zasadami etyki wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego.