Liczba studentów rośnie od czterech lat – wynika z danych RAD-on, które przywołuje firma doradcza CBRE. W 2025 r. studiowało w Polsce 1,31 mln osób, o 3,3 proc. więcej niż rok wcześniej. – Prognozy demograficzne wskazują, że obecny wzrost utrzyma się co najmniej do końca dekady, co wzmacnia popyt na zakwaterowanie dla studentów – mówią eksperci CBRE.

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Mało miejsc w akademikach

– W 2025 r. w 429 akademikach uczelni było ponad 110 tys. miejsc. To o 1,5 proc. mniej niż rok wcześniej. Oznacza to, że na takie zakwaterowanie mogło liczyć maksymalnie ok. 8 proc. wszystkich studentów – mówi Agnieszka Mikulska, ekspertka rynku mieszkaniowego w CBRE. – Braki w pewnym stopniu uzupełniają prywatne akademiki, ale i w tym przypadku potencjalny popyt jest znacznie większy niż podaż – zaznacza.

Jak dodaje, w sierpniu 2026 r. w ośmiu głównych miastach studenckich w Polsce działały 74 takie obiekty z 21,3 tys. miejsc.

– Zamieszkanie w prywatnym akademiku, jeśli stawka jest porównywalna z czynszem za najem pokoju lub mieszkania, rozważyłoby ponad 64 proc. badanych studentów, przy czym większość uzależnia decyzję także od lokalizacji i standardu nieruchomości. Zamieszkiwanie w takim obiekcie deklaruje 2,1 proc. – wskazuje ekspertka CBRE.

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Firma podaje, że w 2026 r. otwarto sześć prywatnych domów studenckich z 1856 łóżkami, a w budowie jest kolejnych sześć z 2386 miejscami. Największe nasycenie (relacja liczby łóżek w prywatnych akademikach do liczby studentów) odnotowano w Krakowie (3,8 proc.), Łodzi (3,6 proc.) i Lublinie (3,3 proc.).

Średnia dla ośmiu miast to 2,5 proc. Warszawa, największe miasto akademickie w Polsce, mimo rekordowych otwarć prywatnych obiektów zajmuje dopiero szóste miejsce (1,9 proc.), a najmniejsze nasycenie ma Poznań (1,3 proc.).

Wysoki standard pokoju i niewygórowana stawka

Studenci gotowi zamieszkać w prywatnym akademiku najczęściej wskazują trzy kryteria: niską cenę (61,1 proc.), lokalizację blisko uczelni lub centrum (55,7 proc.) i wysoki standard pokoi (46,7 proc.). Stały miesięczny czynsz obejmuje zwykle media, internet, ochronę i dostęp do takich miejsc jak siłownia, sala telewizyjna, pokoje do nauki. – To odróżnia akademiki od oferty najmu rynkowego – zaznaczają analitycy.

CBRE analizuje stawki najmu 329 różnych pokoi oferowanych w roku akademickim 2026/2027. Średnia opłata za miejsce wynosi 2070 zł miesięcznie, a mediana 1999 zł. Najdroższy jest pokój jednoosobowy: mediana sięga 2479 zł, to ponad połowa płacy minimalnej brutto obowiązującej w 2026 r. (4806 zł). Mediana stawki za miejsce w pokoju dwuosobowym wynosi 1680 zł, a w pokojach trzyosobowych i większych 1050 zł.

Dostępność kwatery a wybór uczelni

Najwięcej studentów – prawie czterech na dziesięciu, wynajmują mieszkanie lub pokój na rynku, samodzielnie albo ze współlokatorami. Niewiele mniej, 36,9 proc., mieszka z rodziną. Własne mieszkanie ma 12,5 proc. badanych, w akademiku uczelni mieszka 7,3 proc., a w prywatnym domu studenckim 2,1 proc.

Warunki mieszkaniowe w pełni zadowalają 42,9 proc. studentów, a kolejne 45 proc. jest z nich zadowolonych częściowo. Niezadowolonych jest 12,1 proc., z czego 8,5 proc. wskazuje nawet, że utrudniają im studiowanie. Znacznie gorzej studenci oceniają ofertę akademików i domów studenckich w Polsce: 68,3 proc. uważa, że wymaga ona poprawy, a 40,2 proc. widzi na tym rynku poważną lukę. Przeciwnego zdania jest 4,4 proc. badanych.

58,8 proc. studentów deklaruje, że dostępność przystępnego cenowo miejsca zamieszkania wpłynęła na wybór uczelni lub decyzję o jej zmianie.

– Jedna czwarta studentów mieszkających z rodziną zrezygnowała z możliwości studiowania w wybranym miejscu lub ze zmiany uczelni, a tylko 3,1 proc. rozważało taką rezygnację i ostatecznie jej uniknęło. Wśród najemców rynkowych proporcje są inne: rezygnację rozważało 28,6 proc. a zrezygnowało 15,3 proc. Wyniki badania pozwalają przypuszczać, że część studentów mieszkających z rodziną zostaje w domu nie z wyboru, lecz dlatego, że nie stać ich na wyprowadzkę – mówi Agnieszka Mikulska.

Badanie zrealizował panel Ariadna na zlecenie CBRE metodą CAWI, w dniach 3-17 września 2026 r. na grupie 520 osób w wieku 18-26 lat studiujących w ośmiu miastach objętych raportem: w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu, Łodzi, Lublinie i Katowicach.