Jak informuje Portal Samorządowy, urzędy w całym kraju otrzymują wiele zapytań dotyczących możliwości przyjmowania ziemi lub gruzu na prywatne działki, na przykład w celu wyrównania lub utwardzenia terenu. Warto wiedzieć, jak prawidłowo ją wykorzystać, by nie narazić się na kary.

Składowanie ziemi na działce może się skończyć karą. Komu i za co grozi?

Jak wyjaśniają przedstawiciele gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zanim właściciel zdecyduje się na przyjęcie ziemi lub gruzu na swoją działkę, powinien upewnić się, czy planowane działanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

Należy przede wszystkim sprawdzić, kiedy ziemia i gruz są uznawane za odpady. Zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, "odpadem jest każda substancja lub przedmiot, których posiadacz się pozbywa, zamierza się pozbyć albo do których pozbycia się jest obowiązany".

W związku z tym nawet niezanieczyszczona ziemia przywieziona z innej działki lub budowy może być uznana za odpad. Składowanie odpadów wymaga natomiast uzyskania odpowiedniego zezwolenia.

Przepisy przewidują tu wyjątek dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które wykorzystują określone rodzaje odpadów na potrzeby własne. Konieczne jest jednak przestrzeganie określonych ograniczeń.

Jaką ziemię można przyjąć? Dopuszczalne ilości i sposób użycia

Jak podaje Portal Samorządowy, rozporządzenie Ministra Środowiska z 10 listopada 2015 r. dopuszcza m.in. wykorzystanie:

gleby i ziemi (kod 17 05 04),

gleby i ziemi z ogrodów i parków (kod 20 02 02),

betonu i gruzu ceglanego w procesie odzysku R5, czyli w celu utwardzenia powierzchni (np. podjazdu, drogi dojazdowej, placu).

Dopuszczalna ilość wynosi 0,2 Mg (200 kg) na 1 m kw. utwardzanej powierzchni rocznie. Przykładowo, przy utwardzeniu 50 m kw. można wykorzystać maksymalnie 10 ton materiału w ciągu roku.

Aby nie narazić się na karę, trzeba również pamiętać, że:

odpady takie muszą być faktycznie wykorzystane do utwardzenia gruntu, a nie do dowolnego podnoszenia poziomu całej działki ani kształtowania terenu

ziemia nie powinna być magazynowane w formie dużych hałd „na przyszłość”,

sposób składowania nie może powodować negatywnego wpływu na środowisko.

W przypadku gruntów rolnych i leśnych utwardzenie powierzchni lub zmiana ukształtowania terenu może wymagać uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej lub odpowiednich zgód.

Kary za składowanie ziemi. Ile wynoszą?

Jeśli składowana na działce ziemia zostanie uznana za odpady, gmina może wydać decyzję nakazującą ich usunięcie, a związane z tym koszty mogą być wysokie.

Jak przypomina Portal Samorządowy, za nieprowadzenie ewidencji odpadów lub prowadzenie jej w sposób nierzetelny, a także za zbieranie lub przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska może wymierzyć karę administracyjną od 1 tys. zł do nawet 1 mln zł.

