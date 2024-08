Zespół z Ipswich był kiedyś mistrzem Anglii (1962), zdobył Puchar Anglii (1978), a nawet wygrał Puchar UEFA (1981), ale ostatnie dwie dekady spędził poza futbolowymi salonami.

Teraz, po 22 latach, Ipswich Town wraca do elity, a finansowo wspierać go będzie także Ed Sheeran, który pozyskał 1,4 proc. udziałów w klubie. Już wcześniej wykupił reklamy na koszulkach drużyny, zaprojektował też trzeci zestaw strojów.

Dlaczego Ed Sheeran kupił Ipswich Town?

“Marzeniem każdego fana piłki nożnej jest zostać właścicielem klubu, któremu kibicuje. Jestem bardzo wdzięczny za tę możliwość. Mieszkam w Suffolk, odkąd skończyłem trzy lata. Podróżuję po świecie i czasami czuję się w dużych miastach jak obcy, a Suffolk i Ipswich zawsze sprawiały, że czułem się częścią lokalnej społeczności. To taka radość być kibicem Ipswich Town. Są wzloty i upadki, ale w piłce nożnej chodzi właśnie o to, żeby je przeżywać. Nie jestem udziałowcem z prawem głosu ani członkiem zarządu, po prostu wkładam trochę pieniędzy w klub, który kocham, a oni odwzajemniają ten gest, więc proszę, nie zwracajcie się do mnie z sugestiami dotyczącymi transferów lub taktyki gry” - ogłosił w swoich mediach społecznościowych Sheeran, który podczas Euro 2024 na niemieckich stadionach dopingował reprezentację Anglii.

Czy Ed Sheeran oglądał mecz Ipswich Town - Liverpool?

Gwiazdor nie dołączy do zarządu klubu, ale będzie miał prawo do korzystania z loży korporacyjnej na stadionie Portman Road. W sobotnie popołudnie pojawił się na meczu z Liverpoolem, ale w przerwie musiał opuścić stadion i polecieć na koncert do Serbii. Nie widział więc bramek, ale może to lepiej, bo trafiali wyłącznie rywale (Diogo Jota i Mohamed Salah).