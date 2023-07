Warszawa świętuje 70 urodziny Starówki

Współczesny mural Pauliny Włostowskiej, wykorzystujący historyczne ornamenty i dekoracje rekonstruowanych na warszawskiej Starówce kamienic, tworzone przez kobiece kolektywy plastyczek, można oglądać w Muzeum Warszawy.

Warto też zajrzeć do Muzeum Karykatury na wystawę Bohdana Butenki, wybitnego polskiego grafika i ilustratora, autora komiksów i książek, twórcy przygód Gapiszona, Kwapiszona, Gucia i Cezara.

I do Lengrenówki – pracowni Muzeum Karykatury przy Brzozowej, by obejrzeć -surrealistyczne lustracje Daniela Mroza do „Przekroju” .

Urodzinowy toast za Starówkę

Kulminacja świętowania będą życzenia i urodzinowy toast dla Starówki i „najwspanialszego miasto świata”, na które organizatorzy zapraszają dziś na Rynku Starego Miasta o godzinie 18.50

A po nim na koncert w ramach Międzynarodowego Plenerowego Festiwalu Jazz na Starówce (o godz. 19), podczas którego: Big Band Marcina Maseckiego wykona specjalnie napisaną dla Starówki Suitę Jubileuszową. Złożą się na nią najlepsze kompozycje Maseckiego, m.in fragmenty z jego trzech symfonii, koncertu fortepianowego oraz polonezów w nowych aranżacjach.