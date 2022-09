Spektakl z gatunku art&science, dotyczący złożonych zjawisk astrofizycznych wyjaśnianych za pomocą metafor artystycznych, będzie można oglądać od 7 do 10 września w podziemiach Opery Narodowej, udostępnionych publiczności w Erywaniu po raz pierwszy. Jego przygotowanie poprzedziły trzytygodniowym rezydencje artystyczne, obejmującym współpracę naukowców i artystów z Polski, Indii i Armenii.

Starmus to wyjątkowy festiwal łączący sztukę i naukę, którego twórcami są naukowiec i astronom Garik Isrealian oraz basista zespołu Queen Brian May. Festiwal odbywa się co dwa lata, za każdym razem w innym miejscu na świecie. W tym roku w Erywaniu w wydarzeniu weźmie udział ośmiu laureatów Nobla (wśród nich fizyk Kip Thorne szerszej publiczności znany ze stworzenia projektu czarnej dziury do filmu „Interstellar” oraz astronauci misji Apollo tzw. „moonwalkers” m.in. Charlie Duke, a także Tony Fadell, współtwórca iPoda i iPhona.

Podczas festiwalu przyznawany jest Medal Stephena Hawkinga - osobom i zespołom, które wniosły znaczący wkład w komunikację naukową. Do grona jego laureatów należą m.in. Jean-Michel Jarre, Neil deGrasse Tyson, Hans Zimmer, Elon Musk. Uhonorowano nim także dokument „The Particle Fever”.

Prezentowany w obecnej edycji festiwalu spektakl „Ewolucja gwiazd”, mówiący o cyklu życia gwiazdy, jest dziełem kolektywu artystyczno-naukowego Instytut B61, założonego w Toruniu przez Jana Świerkowskiego - artystę, astronoma (absolwenta astronomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu) i kuratora sztuki - podczas Międzynarodowego Roku Astronomii UNESCO 2009.

Grupa tworzy spektakle site-specific i pokazy multimedialne łączące sztukę, naukę i technologię. Dotychczas zreralizowała15 spektakli, pokazywanych w Polsce oraz za granicą, m.in. w Portugalii, Estonii, Łotwie, Litwie i w Indiach.

W ubiegłym roku na EXPO w Dubaju Jan Świerkowski był autorem wystawy „Zrozumieć wszechświat” w pawilonie polskim, przybliżającej Wszechświat, a jednocześnie promującej Kujawy i Pomorze.

Do jednych z większych projektów Instytutu B61 należał wcześniej też spektakl „Cosmic Underground”, finansowany przez Komisję Europejską, a prezentowany w specjalnie zaprojektowanym pociągu składającym się z 10 wagonów-instalacji. Podczas dwumiesięcznej podróży, łączącej Tallin z Guimarães (wówczas Europejską Stolicą Kultury), w projekcie uczestniczyło 40 artystów, którzy dali 90 przedstawień na dworcach kolejowych.

W trakcie obecnego Festiwalu Starmus VI w skład Instytutu B61wchodzą m.in. kuratorzy: Jan Świerkowski, Aleksandra Bednarz i Olga Marcinkiewicz, performerzy: Dominik Smużny, Stefan Kornacki, Paweł Tchórzelski i Julia Janowska, wokalista Mariusz Lubomski, kompozytor Bartosz Staszkiewicz, artystka wizualna Dagmara Pochyła, LAXMI BOMB wybuchowe electro z Mumbaju. A także ormiańscy artyści: muzycy, aktorzy i tancerze..

Spektakl „Ewolucja gwiazd” finansowany jest w ramach Funduszu Eksportowego Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i odbywa się pod honorowym patronatem Ambasadora RP w Erywaniu.