Pfizer kontra Polska. Proces o szczepionki i 6 miliardów złotych

Przed sądem w Brukseli rusza sprawa, której stawką są miliardy złotych, a która rodzi pytania o decyzje podjęte w czasie pandemii COVID-19. Pfizer domaga się od Polski zapłaty za szczepionki, których nasz kraj nie odebrał w 2022 roku.

W podcaście „Rzecz w tym” rozmawiamy z Klarą Klinger, redaktorką naczelną „Rynku Zdrowia” i autorką materiału dziennikarskiego o kulisach procesu, możliwych scenariuszach i konsekwencjach dla budżetu państwa.

Jakie są realne szanse Polski w sporze z farmaceutycznym gigantem? Klara Klinger studzi nadzieje na całkowite zwycięstwo, mówiąc wprost – „Raczej wygląda na to, że sukcesem będzie, jeżeli uda nam się obniżyć kwotę do zapłaty”.

Spór Polski z Pfizerem o szczepionki na COVID-19

Źródłem problemu są umowy podpisane w czasie pandemii wspólnie z Komisją Europejską. Jak tłumaczy Klinger, „nie było tam zapisanych klauzul, które umożliwiałyby odstąpienie od tej umowy właśnie w takich przypadkach, kiedy będzie nadpodaż. Polska w momencie odmowy przyjęcia kolejnych dawek miała już ogromne zapasy – w magazynie leżało około 20 milionów dawek”.

Dziennikarka podkreśla, że problem dotyczył całej Europy, a skala marnotrawstwa była gigantyczna. – Do 2023 r. zostało wyrzuconych kilkadziesiąt milionów dawek wartych około 4 miliardów euro – mówi. Jednocześnie zaznacza, że – te szczepionki działały. „One uratowały miliony ludzkich istnień”.