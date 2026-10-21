Steve Witkoff poleciał w środę z Norwegii do Rosji na spotkanie z Władimirem Putinem. Amerykański wysłannik ma przedstawić rosyjskiemu przywódcy propozycje pokojowe uzgodnione dzień wcześniej w Oslo z udziałem prezydentów Ukrainy i Finlandii oraz premiera Norwegii.

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– Spodziewamy się informacji zwrotnej. Wydaje mi się, że weszliśmy już w fazę, w której również Rosjanie zaczynają szukać możliwości rozwiązania dyplomatycznego – powiedział premier Norwegii Jonas Gahr Støre w środowej rozmowie ze stacją NRK.

Szef norweskiego rządu poinformował, że po spotkaniu z Putinem Witkoff ponownie przyleci do Oslo. Ma przekazać uczestnikom wtorkowych negocjacji stanowisko Moskwy wobec przedstawionych propozycji.

Steve Witkoff spotka się z Władimirem Putinem. W Oslo uzgodniono propozycje pokojowe

We wtorek w stolicy Norwegii odbyły się rozmowy z udziałem Steve'a Witkoffa, prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, prezydenta Finlandii Alexandra Stubba oraz premiera Norwegii Jonasa Gahra Størego. Zdalnie uczestniczył w nich również Jared Kushner, zięć Donalda Trumpa.

Uczestnicy spotkania omawiali warunki zakończenia wojny na Ukrainie i przyszłe rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa tego kraju.

Wołodymyr Zełenski poinformował we wtorek wieczorem, że jednym z najważniejszych tematów były gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy po zakończeniu wojny oraz jej przyszłe relacje z NATO.

Z kolei Alexander Stubb przekazał, że podczas negocjacji uzgodniono elementy przyszłego porozumienia pokojowego. Steve Witkoff ma je przedstawić rosyjskiemu prezydentowi podczas środowego spotkania.

Wołodymyr Zełenski proponuje spotkanie przywódców Ukrainy, USA i Rosji

Prezydent Ukrainy zaproponował również zorganizowanie trójstronnego spotkania z udziałem przywódców Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji.

Według Wołodymyra Zełenskiego podczas takich rozmów można byłoby rozstrzygnąć najbardziej sporne kwestie dotyczące przyszłego porozumienia pokojowego.

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Na razie nie wiadomo, jak Władimir Putin odniesie się do propozycji uzgodnionych w Oslo. Stanowisko rosyjskiego przywódcy ma zostać przekazane po powrocie Steve'a Witkoffa z Petersburga do stolicy Norwegii.