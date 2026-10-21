Władimir Putin
Steve Witkoff poleciał w środę z Norwegii do Rosji na spotkanie z Władimirem Putinem. Amerykański wysłannik ma przedstawić rosyjskiemu przywódcy propozycje pokojowe uzgodnione dzień wcześniej w Oslo z udziałem prezydentów Ukrainy i Finlandii oraz premiera Norwegii.
– Spodziewamy się informacji zwrotnej. Wydaje mi się, że weszliśmy już w fazę, w której również Rosjanie zaczynają szukać możliwości rozwiązania dyplomatycznego – powiedział premier Norwegii Jonas Gahr Støre w środowej rozmowie ze stacją NRK.
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Szef norweskiego rządu poinformował, że po spotkaniu z Putinem Witkoff ponownie przyleci do Oslo. Ma przekazać uczestnikom wtorkowych negocjacji stanowisko Moskwy wobec przedstawionych propozycji.
We wtorek w stolicy Norwegii odbyły się rozmowy z udziałem Steve'a Witkoffa, prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, prezydenta Finlandii Alexandra Stubba oraz premiera Norwegii Jonasa Gahra Størego. Zdalnie uczestniczył w nich również Jared Kushner, zięć Donalda Trumpa.
Uczestnicy spotkania omawiali warunki zakończenia wojny na Ukrainie i przyszłe rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa tego kraju.
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Wołodymyr Zełenski poinformował we wtorek wieczorem, że jednym z najważniejszych tematów były gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy po zakończeniu wojny oraz jej przyszłe relacje z NATO.
Z kolei Alexander Stubb przekazał, że podczas negocjacji uzgodniono elementy przyszłego porozumienia pokojowego. Steve Witkoff ma je przedstawić rosyjskiemu prezydentowi podczas środowego spotkania.
Prezydent Ukrainy zaproponował również zorganizowanie trójstronnego spotkania z udziałem przywódców Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji.
Według Wołodymyra Zełenskiego podczas takich rozmów można byłoby rozstrzygnąć najbardziej sporne kwestie dotyczące przyszłego porozumienia pokojowego.
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Na razie nie wiadomo, jak Władimir Putin odniesie się do propozycji uzgodnionych w Oslo. Stanowisko rosyjskiego przywódcy ma zostać przekazane po powrocie Steve'a Witkoffa z Petersburga do stolicy Norwegii.
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