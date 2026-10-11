Trzech Palestyńczyków zostało uprowadzonych przez izraelskich osadników na okupowanym Zachodnim Brzegu. Do zdarzenia doszło podczas rozpoczynających się zbiorów oliwek. W sobotę odnotowano co najmniej 12 ataków na rolników. Izraelskie wojsko blokowało również dostęp do gajów oliwnych – podała palestyńska agencja WAFA.

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Na okupowanym przez Izrael Zachodnim Brzegu rozpoczęły się zbiory oliwek, jedno z najważniejszych wydarzeń w roku dla palestyńskich społeczności rolniczych. Podobnie jak w poprzednich latach towarzyszą im ataki izraelskich osadników, niszczenie upraw i ograniczenia dostępu do pól.

Palestyńska komisja monitorująca przemoc osadników poinformowała za pośrednictwem agencji WAFA, że w sobotę doszło do co najmniej 12 napaści. Osadnicy bili rolników, używali gazu pieprzowego, kradli ich mienie i blokowali drogi prowadzące do gajów oliwnych. Zmuszali również Palestyńczyków do opuszczania pól.

Podczas sobotnich incydentów osadnicy uprowadzili trzech Palestyńczyków. Jednocześnie izraelscy żołnierze uniemożliwiali części rolników dotarcie do należących do nich gajów.

Ataki izraelskich osadników na Zachodnim Brzegu. ONZ alarmuje o rosnącej przemocy

Zbiory oliwek na Zachodnim Brzegu rozpoczynają się zwykle na początku października. Dla wielu palestyńskich rodzin drzewa oliwne, uprawiane od pokoleń, stanowią podstawowe źródło utrzymania. Są również symbolem przywiązania do ziemi.

Według danych Autonomii Palestyńskiej, przytoczonych przez agencję Reutera, rolnictwo odpowiada za około 8 proc. palestyńskiego PKB i zapewnia ponad 60 tys. miejsc pracy. Uprawa oliwek stanowi jedną z najważniejszych gałęzi tego sektora.

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Dane Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) wskazują na gwałtowny wzrost liczby ataków podczas zbiorów. W październiku i listopadzie 2025 r. odnotowano 178 incydentów związanych z przemocą osadników. Przed 2023 r. w analogicznym okresie rejestrowano zwykle od 30 do 60 takich zdarzeń.

Ataki obejmowały napaści na rolników, kradzieże oliwek i sprzętu rolniczego, a także niszczenie drzew. W ubiegłym roku uszkodzono lub zniszczono ponad 6 tys. drzew oliwnych i sadzonek. To niemal dwukrotnie więcej niż w 2024 r. i trzykrotnie więcej niż w 2020 r.

Palestyńscy rolnicy mają również problemy z dotarciem do własnych pól. W pobliżu izraelskich osiedli często muszą uzyskiwać pozwolenia lub uzgadniać terminy zbiorów z wojskiem. Jak informuje OCHA, nawet po uzyskaniu takich zgód prace bywają przerywane.

Pod koniec września izraelscy żołnierze użyli buldożerów do niszczenia gajów oliwnych w pobliżu Ramallah. Agencja Reutera informowała, że 23 września wojskowi wyrywali drzewa z korzeniami na terenach należących do palestyńskich rolników.

Jeden z właścicieli, Abd al-Fattah Tamimi, powiedział, że zniszczono wszystkie jego drzewa, również te niedawno posadzone.

„Nie zostawili nam nic” – relacjonował.

Palestyńczyk zginął podczas zbiorów oliwek. Ponad 1600 ataków osadników w 2026 r.

Do kolejnego tragicznego zdarzenia doszło w środę, gdy izraelscy osadnicy otworzyli ogień do Palestyńczyków zbierających oliwki. Jak podała agencja AP, zginął funkcjonariusz palestyńskich służb bezpieczeństwa, który interweniował podczas ataku. Rannych zostało 16 osób.

Według ONZ od początku 2026 r. na Zachodnim Brzegu odnotowano ponad 1600 ataków izraelskich osadników. Incydenty obejmują napaści na mieszkańców, niszczenie domów i upraw, kradzieże zwierząt gospodarskich oraz przejmowanie ziemi.

Rzeczpospolita

Izrael zajął Zachodni Brzeg podczas wojny sześciodniowej w 1967 r. i od tego czasu rozbudowuje tam osiedla. Obecnie mieszka w nich ponad pół miliona Izraelczyków. Osiedla na okupowanym terytorium są uznawane za nielegalne w świetle prawa międzynarodowego, choć władze Izraela kwestionują tę ocenę.