Autorzy analizy zwracają uwagę na to, że szczególnie mocno zyskuje rynek towarów luksusowych. Sprzedawcy, którzy swoje siedziby mają we Francji, przyciągają zamożnych klientów. Chińczycy wydają dziewięć razy więcej niż wynosi średnia wartość transakcji w branży. Drugie i trzecie miejsce zajmują Japonia (sześć razy więcej) oraz USA (pięć razy więcej).

– Międzynarodowe wydarzenia sportowe nie tylko wnoszą radość i emocje na arenę, welodrom czy basen, ale także wyraźnie pobudzają lokalną gospodarkę. Tegoroczna letnia rywalizacja sportowa to doskonała szansa dla firm zajmujących się handlem detalicznym i hotelarstwem - komentuje Alexa von Bismarck, prezes Adyenu na region EMEA. - Zagraniczni klienci odpowiadają za ponad jedną trzecią wolumenu transakcji przetwarzanych na naszej platformie dla Unified Commerce we Francji, a analizy wykazują, jak ważni tego lata są amerykańscy kibice. Ciekawie będzie zobaczyć, jak to się rozwinie w naszych zestawieniach i która narodowość zajmie pierwsze miejsce w tabeli liderów wydatków po zakończeniu święta sportu – dodaje.

Turyści chcą płacić we własnej walucie

Firmy umożliwiają turystom płacenie w ich lokalnej walucie oraz oferują im preferowane metody płatności. Dla przykładu frank szwajcarski jest preferowanym wyborem dla połowy klientów ze Szwajcarii odwiedzających Francję. Brytyjscy klienci również lubią mieć tę opcję – 46 proc. decyduje się płacić w funtach zamiast w euro, a jedna trzecia (33 proc.) Kanadyjczyków wybiera dolary kanadyjskie.

– Międzynarodowi fani chcą kupować towary, korzystając z preferowanych przez nich metod płatności, a my zaobserwowaliśmy znaczne korzyści dla naszych klientów, oferując więcej opcji, za pomocą których mogą to zrobić. Obejmuje to Alipay dla chińskich turystów, technologię „By Now Pay Later” i portfele cyfrowe dla tych, którzy wolą płatności bez karty i transakcje bezgotówkowe. We Francji prawie wszyscy goście z Australii (89 proc.) wolą płacić zbliżeniowo, zamiast wsuwać karty do terminali i wprowadzać kod PIN - dodaje Alexa von Bismarck.