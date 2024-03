Lego szuka nowości. Stawia na Fortnite i gry

Według danych firmy Circana globalny przemysł produkcji i sprzedaży zabawek skurczył się w 2023 r. o 7 proc., co jest efektem ograniczania wydatków konsumenckich na skutek rosnących kosztów życia. Na tym tle Lego urosło o 2 proc., przychody osiągnęły w 2023 r. 65,9 miliarda koron duńskich, czyli około 9,65 mld dol.

- Ponownie urośliśmy mocniej niż rynek, o prawie 10 pkt. proc., tak jak to zrobiliśmy w ciągu ostatnich kilku lat. Naprawdę miło jest widzieć, że mogliśmy to zrobić w dobrych latach, ale możemy to zrobić także w złych latach – powiedział dyrektor generalny Lego Niels Christiansen.

Lego znalazło się wśród firm, które odnotowały ogromne zyski podczas pandemii Covid-19 i nadal osiągają lepsze wyniki niż cała branża oraz zwiększają udział w rynku. Firma odnotowała wzrost sprzedaży o 27 proc. w 2021 r. i 17 proc. w 2022 r. - zamknięci w domach klienci chętniej kupowali klocki i to nie tylko dla dzieci.

Lego odpowiada na nowe trendy

Firma szuka nowych modeli współpracy, nawiązała ją z Epic Games i Fortnite, by odpowiadać na nowe trendy w rozrywce. Firma podała, że w 2023 r. zespół ekspertów cyfrowych Lego powiększył się o 27 proc., dążąc do poprawy doświadczeń online we wszystkich aspektach, od zakupów po treści telewizyjne i filmowe. Celem jest zawsze powiązanie cyfrowych punktów z grą fizyczną.