Siła dialogu o przyszłości Europy
Partner rozmowy: mBank
Klienci to bardzo szerokie pojęcie. Z jednej strony mamy klientów, którzy funkcjonują na przykład w usługach i ciężko sobie wyobrazić, żeby AI zafunkcjonowała w tym segmencie, gdzie liczy się praca ludzka. Ale są też obszary, w których bez AI trudno dziś funkcjonować. Bo tak naprawdę, czym jest AI? To technologia, to narzędzia – i wydaje się, że bez nich ciężko dziś wyobrazić sobie biznes. Po stronie naszych klientów widzimy, że oczywiście tak, wszyscy mówią o AI, bo jest to czynnik, który może dać przewagę konkurencyjną. To coś, co zmienia świat i trzeba wejść w ten nurt. Jednak duża część klientów mówi o sztucznej inteligencji z niepokojem. Powstaje pytanie nie czy, tylko jak, kiedy i w jakim obszarze ją wdrażać. Bo, tak jak powiedziałem, będą firmy, które nie będą beneficjentem AI, natomiast bardzo duża część będzie.
Co więc zrobić, żeby rzeczywiście być tym beneficjentem, a nie tylko wejść w pewien nurt czy modę, o której wszyscy dzisiaj dyskutują? Potrzebna jest przede wszystkim analiza tego, co w naszej konkretnej firmie może nam dać AI. Nie dajmy się zwieść temu, że pomoże wszystkim. Nie. Będą firmy, dla których będzie to potężne wyzwanie. Po pierwsze, technologiczne, po drugie, kosztowe, a po trzecie, mentalne i organizacyjne. Błąd, który często jest popełniany, polega na tym, że mamy pewien proces, usługę czy produkt i próbujemy skorzystać ze wsparcia AI, ale nie zawsze to się udaje. Dlaczego? Dlatego że próbujemy nasze dotychczasowe myślenie „wbić” w struktury AI. Tymczasem to zupełna zmiana myślenia i zasad. Widzimy, że nasi klienci, firmy, dużo mówią o AI, wielu z nich już się przygotowuje do jej wdrożenia. Efekty zobaczymy w najbliższej przyszłości.
One już są regulowane. Jeżeli komuś się wydaje, że to sztuczna inteligencja podejmuje decyzje, to tak nie jest. AI realizuje pewien algorytm, który został zdefiniowany, zaudytowany, zaopiniowany i zaakceptowany przez regulatora. To nie jest tak, że jakiś „sztuczny byt” podejmuje decyzję mającą de facto wpływ na nasze życie i naszą przyszłość, np. czy dostanę kredyt, czy nie. Odpowiedź musi wynikać z jasno określonych zasad. I jestem absolutnie zdania, że akurat w tym obszarze regulacje powinny być bardzo precyzyjne.
Co jest jeszcze kluczowe? Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo. Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji nie mogą być publiczne, ponieważ to jest kwestia ochrony danych i ich bezpieczeństwa. Ostatnią ważną rzeczą jest też po prostu zdrowy rozsądek. Nie stosujmy tych rozwiązań tam, gdzie nie mają one sensu z punktu widzenia ekonomicznego, potencjalnego rachunku zysków i strat. Natomiast tam, gdzie warto – róbmy to, np. w obszarach, gdzie mamy czynności powtarzalne, automatyczne, które dzisiaj tak naprawdę odciągają człowieka od pracy, którą mógłby wykonywać lepiej – właśnie z myślą o kliencie, o jakości obsługi. AI to bardzo użyteczne narzędzie, tylko musi być mądrze wykorzystywane.
Wolę być nazwany konserwatystą, bo przecież rozmawiamy o ludziach, o klientach i o usłudze, która musi odpowiadać na ich potrzeby. Bycie innowacyjnym tylko dla innowacyjności nie ma sensu.
Zdecydowanie tak. Dlaczego? Po pierwsze, jesteśmy instytucją zaufania publicznego i to my musimy dbać o bezpieczeństwo – bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo. Na przykład, jak wiadomo, nie korzystamy z publicznych skrzynek mailowych, bo nie możemy sobie tego wyobrazić. Po drugie, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby dane naszych klientów były szeroko dostępne. W związku z tym suwerenność technologiczna jest absolutnie nadrzędna. Bezpieczeństwo, rozumiane jako suwerenność, jest dla nas absolutnym fundamentem wykorzystywania każdej technologii – niezależnie od tego, czy to będzie ta oparta na AI, czy jakakolwiek inna.
Fundamentalne pytanie brzmi: a po co się ścigać? Jeżeli będziemy się ścigać, to przegramy z wielu powodów: regulacyjnych, finansowych, ale też energetycznych – trzeba sobie zdać sprawę, że do tego potrzeba ogromnych zasobów energii. W związku z tym nie ścigajmy się, tylko korzystajmy z tego, co jest – co możemy i powinniśmy wykorzystywać. Nie musimy wynajdować po raz drugi koła – już ktoś to zrobił. Teraz nauczmy się z tego korzystać, wejdźmy w ten nurt bez ścigania się.
Bo czy to będzie wyścig, który możemy wygrać? Nie. Przegramy. Ale jeżeli w ten nurt wejdziemy, będziemy wygranymi. I to jest to, co moim zdaniem powinniśmy robić.
